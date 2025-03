La haine et les ciseaux à RuPaul’s Drag Race – 11e épisode de la 17e saison

Un déversement de haine, un hommage à une icône de la culture américaine, des ciseaux qui refusent de couper et une question qui tue. Il y avait de l’action dans ce 11e épisode de la 17e saison de RuPaul’s Drag Race! Divulgâcheurs à venir!

Même absente, Arrietty est demeurée un vecteur de haine : après son élimination, les reines ont lu son message écrit au rouge à lèvres sur le miroir pour découvrir une insulte directe à Onya Nurve à propos de sa mauvaise haleine, en sachant très bien que la situation est causé par un problème de santé et que cela génère une grande insécurité chez Onya. Encore une fois, Arrietty a préféré écraser les autres plutôt que de gérer sa propre insécurité.

Les sourires sont réapparus lorsque RuPaul a annoncé un défi d’interprétation durant lequel les drags feraient un clin d’œil à l’écrivain Truman Capote et ses swans (les femmes puissantes de l’époque), dans une version moderne intitulée Ross Matthews vs The Ducks (les canards), où seraient conviées plusieurs vipères issues des téléréalités de ce monde.

Suzie vs the world

Durant l’attribution des rôles, presque tout le monde a hérité du personnage souhaité, sauf Suzie Toot et Jewels Sparkles qui se sont doucement chamaillées pour le rôle avec un long monologue. Cela nous a permis de constater que personne ne veut aider Suzie Toot à briller davantage. Lexi Love a même déclaré qu’elle ne souhaitait pas distribuer les rôles pour offrir la meilleure production, mais être stratégique pour s’aider dans la compétition.

Sous la direction de Cheyenne Jackson, les reines ont défilé devant les caméras en duos. Étonnamment bonne, Lana Ja’Rae a cependant été rayée de la carte quand la grandiose Onya Nurve est arrivée avec son humour, ses longs ongles, ses faces hilarantes et son intelligence. On avait l’impression d’assister à la rencontre entre une étoile et une actrice amateure avec du potentiel.

Par la suite, Sam Star a été drôle, investie et radieuse, ce qui mis en relief le registre de jeu limité de Lydia Butthole Kollins, qui a tout de même offert une performance sympathique.

Suzie, qui semblait avoir échappé un pot de poudre blanche au milieu de son visage, a été bonne comme il fallait s’y attendre, sans être transcendante. Devant elle, Lexi Love s’en est bien tirée.

Jewels a ensuite pris le plancher en livrant un monologue plein d’énergie, de rythme, de physicalité et d’entrain, mais les juges ont considéré qu’elle n’avait pas exploité les blagues au maximum.

Défilé noir et blanc

On pourrait résumer le défilé en disant que les sept reines en lice ont été ravissantes, même si Lexie a opté pour la redondance avec une nouvelle cape et que Jewels a surpassé la compétition avec sa robe féline et fierce.

RuPaul a demandé aux concurrentes de se commettre en disant à voix haute quelle adversaire devrait quitter la compétition. Loin des drames d’autrefois, le moment a mis en lumière à quel point les reines craignent Suzie, même si celle-ci stagne depuis des semaines.

La reine-mère a déclaré Onya Nurve grande gagnante : une victoire aussi méritée que douce pour le cœur, après les commentaires vicieux qu’elle a reçus en début d’épisode.

Lana et Lydia se sont affrontées en lipsync sur la chanson Unholy de Sam Smith, juge invité (feat Kim Petras). D’entrée de jeu, Lana semblait trop occupée à être belle, pendant que Lydia profitait de toutes les occasions pour créer des moments pétillants.

Mais lorsque Butthole a sorti des ciseaux pour couper le bas de sa robe, dans l’espoir de libérer ses mouvements, elle a mis trop de temps pour en venir à bout, son pied droit est resté pris dans le tissu, son élan s’est cassé et Lana l’a devancée au fil d’arrivée. Lydia Butthole Kollins a donc quitté l’aventure.