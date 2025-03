Les nouveaux défis de RuPaul’s Drag Race – 12e épisode de la 17e saison

Deux défis présentés pour la première fois de l’histoire, des robes d’une laideur discutable, une meneuse particulièrement bien positionnée pour la finale qui approche : RuPaul’s Drag Race maintient le rythme avec ce 12e épisode de la 17e saison.

Pour le mini challenge, RuPaul a demandé aux participantes de former des duos afin qu’elles écrivent leurs biographies respectives. Tous les tandems ont offert des prestations inégales. Jewels Sparkles a été plus drôle que Suzie. Lana Ja’Rae a brillé davantage que Sam Star. Et Onya nous a diverti.es mille fois plus que Lexi, hors sujet et ennuyante. La gagnante : Jewels.

Les mêmes duos devaient ensuite raconter une portion de leur histoire avec un mélange d’humour et d’émotions, pendant que leur partenaire improvisait un numéro de danse interprétative.

Chaque reine avait une thématique distincte. Jewels devait raconter une histoire un peu surnaturelle. Suzie, une anecdote de défaite qui lui a appris une leçon. Lana, une situation qui la poussée à choisir entre quitter ou rester. Sam Star, un morceau de vie durant lequel quelque chose l’a mis hors d’elle. Lexi Love, une histoire évoquant que le karma est une bitch. Et Onya, un monologue sur une obsession.

Puisque Jewels a gagné la première partie de l’émission, on lui a confié une fois de plus la responsabilité d’assigner l’ordre de passage, quelques semaines après qu’un exercice semblable ait poussé Arrietty et Lexi dans une crise de nerfs totalement injustifiée. Se souvenant des réactions à ses décisions sans malice, Jewels a cette fois considérer l’idée de nuire à ses collègues en écoutant la démone Arrietty assise sur son épaule. C’est finalement l’ange Jewels qui l’a emporté.

Monologues sans éclat

On apprécie sincèrement l’effort fourni par la production pour offrir de nouveaux défis, mais on a pas été convaincu par les monologues.

Suzie a raconté s’être plantée dans un concours d’épellation où elle était trop confiante, avant d’obtenir l’approbation tant souhaitée de son père. Un texte touchant, mais écrit et présenté de manière un peu trop formelle. Heureusement que la dance de Jewels a allégé le tout.

À son tour, Jewels, toujours charismatique, nous a plongé.es dans une histoire d’amie fantôme quand elle avait cinq ans, de manière un peu trop sérieuse.

Onya Nurve a suivi avec un délire végétalien plein de punch, de rythme et d’humour, démontrant à quel point elle est bonne raconteuse. Par-dessus le marché, Lexi, si souvent prise dans sa tête, s’est lâchée lousse dans un numéro de danse très divertissant.

Le monologue de Lexi sur certaines nuances de sa transidentité était important, mais malheureusement moins intéressant que les pitreries d’Onya à ses côtés.

Sam Star était sincère et émouvante en nous racontant sa campagne pour devenir le roi du bal dans sa jeunesse et Lana Ja’Rae a raconté de manière prévisible son récit de jeunesse dans une famille de parents afro-descendants et conservateurs. Leurs danses étaient passables, sans plus.

Categoy is : Ugliest Dress Ever!

Dix ans après avoir demandé aux reines de la saison 7 de parader des robes hideuses, Drag Race a ramené la catégorie pour notre plus grand bonheur!

Suzie avait la tête d’un ange de Noël sur un corps de sapin de Noël et des bras en forme de canne en bonbons, sans oublier le bas de sa robe évoquant le tapis qu’on dépose sous le sapin : du génie!

Lana a une fois encore référencé un look bien connu, l’hideuse robe à poches de Kandy Muse, sans y ajouter un je-ne-sais-quoi attendu.

Les quatre autres n’ont pas respecté le thème. Jewels a porté une robe des années 1980 pas laide du tout. Onya s’est transformée en dinde, un oiseau plus désagréable pour les yeux que son costume. Lexi était MA-GNI-FI-QUE dans sa robe formée d’une centaine de tutus. Sam a porté une robe très fashion illustrant en quelque sorte l’intérieur du corps humain : un look qui ne correspond pas à ses goûts, mais qui n’était pas objectivement laid.

Sans surprise, Onya a remporté sa quatrième victoire de la saison. Sam et Lana ont fait du lipsync sur la chanson Illusion de Dua Lipa. Les deux reines se sont battues avec vigueur. Lana et ses jambes infinies ont multipliées les kicks et les splits, en étant un peu morte derrière les yeux, alors que Sam était énergique, mais surtout surprenante, alors qu’elle se retrouvait dans cette position pour la première fois. À sa quatrième mise en danger, Lana a été éliminée.