Les montagnes russes de Nathan à «L’amour est dans le pré»

Au début, toute l’attention de Nathan Dupuis était dévouée à Simon. Ensuite, l’agriculteur a tenté sa chance avec Jake. Finalement, c’est Keveen – le candidat qui a fait son coming out pour participer à l’émission – qui semble s’inscrire dans le temps. Retour sur une épopée rocambolesque à L’amour est dans le pré.

Tu es suivi par 150 000 personnes sur TikTok. Quel type de contenu fais-tu?

Nathan Dupuis : Je montre au monde extérieur c’est quoi l’agriculture au Québec. Je veux démystifier certaines choses que les consommateurs pensent, alors que ce n’est pas la réalité sur les fermes. Présentement, je fais surtout des lives : les gens me posent des questions, je peux les challenger et leur montrer des exemples directement. Je vais recommencer tranquillement à faire des vidéos, mais ça prend plus de temps pour le montage.

Pourquoi voulais-tu participer à l’émission au lieu de dater de manière habituelle?

Nathan Dupuis : Je vis à L’Isle-Verte, près de Rivière-du-Loup et Rimouski. Le bassin de population est petit. J’ai essayé de dater sur les applications, mais je ne trouvais pas quelqu’un avec qui j’avais envie de faire ma vie. Aussi, j’ai peu de temps pour dater. J’aurais pu me rendre à Québec ou à Montréal pour rencontrer des gars, mais comme j’ai peu de congés, ça rend ça plus difficile : je ne pouvais pas utiliser tous mes congés pour dater et je ne me voyais pas faire un horaire de trois dates en une journée à Québec avec trois gars différents.

Tu as expliqué que tu ne souhaitais pas que plusieurs gars t’écrivent en privé sur les réseaux sociaux avant l’émission. Est-ce que c’est arrivé quand même?

Nathan Dupuis : Honnêtement, oui, les gars ont glissé dans mes DM. Quand mon portrait a été diffusé, c’était BEAUCOUP. Je me suis détaché de ça. Je voulais faire l’émission pour vrai et je ne cherchais pas à ce que plein de gars me contactent. J’étais prêt à trouver ma personne. Je savais comment fonctionnait l’émission et j’avais envie de vivre ça.

Nathan Dupuis

À quel point c’est intense émotivement de vivre L’amour est dans le pré?

Nathan Dupuis : C’est très intense émotivement, mentalement et physiquement. Ce sont des émotions qu’on n’est pas habitué de vivre. Dater trois gars dans une journée, c’est quelque chose! Je ressentais des émotions différentes pour chacun. J’essayais de classer les choses dans ma tête, mais c’était à peu près impossible. C’est un gros défi personnel. Ça m’a fait évoluer. J’avais déjà confiance en moi, mais je suis plus confiant qu’avant. J’ai appris à suivre mes intuitions et à écouter mon cœur.

Raconte-nous ce qui s’est passé avec Simon.

Nathan Dupuis : Simon était mon top 1. La connexion hors caméra était super bonne. Il ne faisait pas d’avance, mais on était quand même dans le flirt. Quand on arrivait devant les caméras, après quelques minutes, il switchait et s’éloignait du flirt. Plus la semaine à la ferme avançait, plus ça devenait toxique : il me lâchait des calls à double sens dans la maison. Je lui ai demandé où il voulait en venir. Il a répondu qu’il agissait comme ça avec les personnes qu’il aime. Je ne trouvais pas ça très agréable.

Comment ça s’est terminé?

Nathan Dupuis : À la dernière date sur le bord de l’eau, on a eu une conversation profonde et on a tout mis au clair. On est revenus chez moi. Mon frère faisait quelque chose chez lui avec ses amis. Jake et P-O, les deux autres candidats, avaient envie d’y aller avec moi, mais Simon préférait prendre du temps pour lui. À notre retour de chez mon frère, vers minuit, Simon était sur le divan et il a demandé aux gars de parler seul à seul avec moi. Les gars ont dit que s’ils savaient ce qu’on se dirait, c’était correct. Quand j’ai entendu ça, une lumière s’est allumée : je sentais que Simon allait partir le soir même. Finalement, il m’a dit que ça ne fonctionnerait pas. J’étais abasourdi. Ce n’est pas ce qu’il m’avait laissé voir durant toute la semaine à la ferme.

Nathan et Keveen

Quelles raisons a-t-il données?

Nathan Dupuis : Il a parlé de l’âge et de la distance : deux informations pourtant écrites en gros dans mon profil. Il a aussi parlé du mode de vie à la ferme : ça, je peux comprendre. On peut imaginer c’est quoi vivre dans le milieu agricole, mais tant que tu ne l’as pas vécu, tu ne peux pas savoir. Au fond, est-ce qu’il s’est inscrit à l’émission pour avoir plus de visibilité, attirer plus d’abonnés sur les réseaux sociaux et obtenir plus de contrats en mannequinat? Selon moi, il a fait ça pour ça. J’ai essayé de lui en parler. Il me disait que non. Mais… avant la diffusion des épisodes, son compte Instagram était privé et, dès le premier épisode, il a mis son compte public. Il a commencé à publier plusieurs photos. En tant que créateur de contenu, je sais ce qu’il faut faire pour percer plus et c’est ce qu’il faisait. Je ne suis pas con non plus…

Tu t’es ensuite concentré sur Jake, mais tout semble s’être dégonflé en voyage. Que s’est-il passé?

Nathan Dupuis : On avait une belle connexion. C’était facile entre nous. On communiquait bien. Mais j’ai commencé à réfléchir quand je l’ai visité à La Pocatière. J’ai dormi là, je suis revenu chez moi, il est venu me voir. Deux jours après, je devais retourner dormir chez lui à La Pocatière, mais j’ai eu un imprévu à l’étable, j’ai fini tard, je l’ai contacté après ma traite du soir vers 21 h 30 pour lui dire que je ne pourrais pas venir, qu’il était trop tard et que je craignais de m’endormir sur la route. Il a commencé à douter de mes sentiments et à dire que je ne l’aimais pas, que je ne voulais pas venir le voir. J’ai essayé de lui faire comprendre que c’est la réalité du milieu agricole et que ça pouvait arriver souvent. Les vaches passent en premier. Ce n’est pas majeur, mais je me suis demandé s’il était prêt à être en couple avec un agriculteur, même s’il aimait la vie sur la ferme.

Et vous partiez pour le voyage une dizaine de jours plus tard.

Nathan Dupuis : Dans le sud, Jake a dit qu’il me trouvait peu démonstratif. Il faut savoir que c’était la première fois que je voyageais et que je suis quelqu’un de très, très anxieux. Ça peut sembler égocentrique, mais j’ai besoin de me sentir confortable dans l’environnement où je me trouve et de tout analyser au début. Durant la première journée, je ne me suis pas occupé de lui, j’étais plus centré sur moi-même et j’essayais de gérer mon anxiété. Jake me posait plein de questions sur mes sentiments. Je répondais que j’étais sincère et que je ne pouvais pas en faire plus. Il continuait de me questionner. Je peux comprendre que ça l’insécurisait, mais je ne pouvais pas aller plus vite que le temps. Il a fini par douter de mes sentiments. À ce moment-là, j’ai décidé de laisser aller les choses.

Au dernier épisode, le public a découvert que tu fréquentais Keveen, l’un des prétendants du speed dating. Pourquoi tu ne l’avais pas choisi pour la semaine à la ferme?

Nathan Dupuis : C’est pour ça que j’ai un peu de rage envers Simon et envers moi-même. J’ai idéalisé Simon beaucoup trop et je n’ai pas pris Keveen, parce que Simon prenait trop de place dans ma tête. Je pensais finir le speed dating avec Simon. Aussi, j’avais l’impression que Keveen était déjà attaché à moi à cette étape-là de l’aventure. Ça me mettait un peu de pression. Je voulais prendre le temps de bien connaître les gars.

PHOTO : Nathan et Jake / crédit : Jay Arsenault

Comment vous êtes-vous revus?

Nathan Dupuis : Mon frère a longtemps joué au hockey mineur avec Keveen. Un soir, il a organisé quelque chose chez lui avec des amis. Il m’a invité à prendre des bières. En arrivant, j’ai tout de suite vu Keveen. Au début, je me suis demandé si c’était trop rapide après la fin de l’histoire avec Jake. J’ai pris le temps de digérer ça. On s’est revus une deuxième fois. La chimie était forte. C’est pour ça qu’on a décidé de se revoir plusieurs autres fois.

Êtes-vous maintenant en relation?

Nathan Dupuis : On est encore en fréquentation. Keveen finit ses stages en enseignement et on ne se voit pas beaucoup. Je ne suis pas encore prêt à être en couple pour le moment. L’émission m’a beaucoup brassé. Le départ de Simon a été un genre de deuil. Avec Jake, on a vécu une autre déception. Ce sont plusieurs émotions intenses et on les revit quand les épisodes passent à la télé. Bref, j’ai besoin de prendre mon temps.

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