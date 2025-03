Rivian, plus que Tesla

Les autos ensevelies dans les rues de Montréal sous la neige et chacun.e se débrouille comme il peut. Un gros zéro à tous les propriétaires d’autos qui, pour se débarrasser de la neige, ont trouvé plus simple de se servir des trottoirs pour ériger de jolies pyramides empêchant la circulation des piétons. L’égoïsme poussé à son paroxysme. En revanche, remercions tous les conducteurs dans les petites rues, qui prenaient des passant.e.s obligé.e.s de marcher sur la chaussée. Un exemple qui rappelle que la rue se partage avec toustes ses utilisateurs et utilisatrices, à pied, à vélo, à cheval, en voiture.



En marchant sur la chaussée, j’aperçois un VUS enseveli sous la neige, avec un étrange logo sur le hayon, en forme un losange, dans lequel s’inscrit un cercle, évoquant vaguement une cible de tirs d’entraînement. Il s’agit du logo de la marque Rivian. Pas sûr que la marque soit si connue de ce côté-ci de la frontière. La marque américaine existe depuis 2009, et depuis 2011 sous le nom de Rivian, contraction de Indian River. Une gestation longue qui a été ponctuée par des crises financières, des injections de millions de dollars par Ford et Amazon. En 2021, le premier modèle est lancé, un pick-up électrique baptisé R1T. Un VUS suit dans la foulée, celui que j’ai entraperçu, recouvert de neige.

Les Rivian ne sont pas donnés, et encore moins depuis l’arrivée de Donald Trump, obligeant la marque à augmenter de 10 000 $ le prix de chacun des deux modèles au Canada en février dernier. Le pick-up R1T se détaille dans une fourchette comprise entre 101 900 $ et 142 900 $ et le VUS R1S entre 109 900 $ à 150 900 $. Bien évidemment, les écarts de prix s’expliquent par le type de motorisations ou le niveau d’équipement choisi. Des prix auxquels vient s’ajouter l’augmentation du mois dernier.



Rivian ne révolutionne pas le genre des VUS de luxe. Au contraire de Tesla, avec son Cybertruck aux allures pseudofuturistes genre Rencontres du troisième type, la camionnette Rivian semble bien sage et bien classique. Tout comme le VUS, avec un design qui reprend les canons très géométriques que l’on observe dans le dessin des véhicules de ce segment. C’est donc en matière de confort, de technologie et de puissance, qu’il faut regarder pour apprécier ce que les deux modèles ont de plus à offrir et qui justifient un coût élevé.



La camionnette R1T propose trois choix de motorisation électrique : deux, trois ou quatre moteurs. La puissance débute avec 533 chevaux et peut atteindre 1 025 chevaux pour la

version à quatre moteurs. L’autonomie varie entre 435 km et 676 km, selon le modèle. Une camionnette qui peut facilement rivaliser avec les Ford F150, les RAM et autres Silverado de ce monde.



Le VUS R1S est imposant et se range dans la catégorie des VUS pleine grandeur. Sa taille se compare à celle du Cadillac Escalade qui, lui aussi, se décline en version électrique, l’Escalade IQ. Ce dernier est un peu moins cher que le R1S. Le VUS de Rivian propose sept places et il y a encore de l’espace pour des bagages ou pour l’épicerie. Et, comme pour le R1T, c’est l’intérieur qui mérite qu’on s’y attarde. D’abord, la qualité des matériaux utilisés, la maximisation de l’agencement des espaces utilisables et, de façon discrète, la carte minimaliste en somme. On apprécie le grand écran horizontal central, mais aussi l’autre écran plus modeste derrière le volant. Les rangements sont nombreux et l’accent a été mis sur le confort des passagers.



Les essais démontrent que les performances sont exceptionnelles pour les deux modèles, tout comme la tenue de route. L’on souligne aussi l’habitacle spacieux, bien pensé et pratique, et enfin la qualité des matériaux utilisés.

Un magasin baptisé Rivian Service Center a ouvert ses portes à Ville Mont-Royal sur la rue Ferrier, où l’on peut découvrir sur place le R1T et le R1S et peut-être se laisser tenter.

Tesla : chronique d’une catastrophe annoncée

La marque Tesla souffre de la proximité de son fondateur, Elon Musk, avec Donald Trump. La riposte ne s’est pas fait attendre. Les ventes de Tesla ont chuté drastiquement, au point de mettre la compagnie en danger.



Exemple, en février, les ventes en Australie ont baissé de 70 %. En Europe et en Chine, les ventes ont dégringolé aussi. Le modèle le plus touché était pourtant le meilleur vendeur, soit la Model 3 qui, sur un an, a vu ses ventes diminuer de 81 %.



Pour tenter de redresser la barre, le constructeur a décidé de proposer des crédits à taux zéro et des locations sans apport initial. Du jamais vu. La marque tente aussi de se faire rassurante en annonçant l’arrivée de modèles à bas coût et la mise sur la production d’un insolite robotaxi. Mais quand ? Ce qui fait dire aux analystes économiques que Tesla a une stratégie commerciale désespérée. Bien évidemment, le mécontentement gagne aussi les plus gros actionnaires, face au cours boursier, lui aussi en chute libre. Ils accusent Musk de laisser tomber la marque au profit de son ambition politique. La solution, selon les mêmes analystes, serait une restructuration en profondeur de l’entreprise, pouvant même aller jusqu’à une séparation avec son dirigeant aujourd’hui conspué.