L’ancienne gang du SATA ouvre TAMISÉ dans Hochelaga

À partir de 2005, le SATA a fait converger les adeptes de sushis sur la rue Ontario dans Hochelaga-Maisonneuve. Vingt ans plus tard, l’expérience culinaire renaît au Tamisé, situé au 4721 rue Sainte-Catherine est. Ce resto a été pensé par la fondatrice du SATA, Tania Morrison, sa partenaire Stéphanie Gagné et le visage adoré de la clientèle pendant 13 ans, Michael Galvao.

Le Tamisé, qui offre des sushis traditionnels et des options végétaliennes, vient d’ouvrir dans un local près de la boulangerie Aube. Décoré de couleurs foncées et terreuses, avec des murs de briques et des luminaires offrant une ambiance feutrée, le restaurant a été pensé pour envelopper la clientèle. « On voulait un endroit où les gens se sentent à la maison », explique Tania Morrison. Il y a deux décennies, après avoir acheté un condo dans Hochelaga avec son ex-copine et découvert un local vide sur Ontario, elle a voulu y lancer quelque chose. « Je viens d’une famille d’entrepreneurs. J’ai décidé d’ouvrir un resto de sushis, car il n’y en avait pas dans le quartier. On me disait que ça n’avait pas de sens, mais je voyais tellement de potentiel! »

En plus de créer des recettes qui ont marqué les papilles avec son amie et partenaire Sascha-Li, Tania a imaginé toute la déco. « C’est là qu’a commencé mon histoire en tant que designer. J’étais déjà habituée des chantiers. Mon père est contracteur et je posais du gypse à 14 ans. Ensuite, j’ai fait le design du Antidote Café, de Motel Ontario et d’une cinquantaine de restaurants à Montréal. » De son côté, Michael Galvao est arrivé au SATA en 2007. « J’ai rencontré Tania pour la première fois et on est devenus amis. J’ai travaillé au SATA jusqu’en 2010. Je suis parti pendant trois ans. Et je suis revenu de 2013 à 2023. Avec le temps, plusieurs bons restaurants de sushis à Montréal sont venus s’inspirer de nous. Comme nous on s’est inspiré de d’autres. »

Avec le temps, SATA a changé de propriétaire. Tania Morrison a déployé ses ailes de designer, tout en poursuivant sa destinée d’entrepreneure. Notre entrevue a justement lieu dans le magnifique espace de son autre bébé, le LOVACO, une boutique de meubles modernes, écologiques et durables. Une section de la boutique est d’ailleurs consacrée à Collab Collectif, dont s’occupe Stéphanie Gagné. « On met de l’avant les créateurs québécois. On essaie de leur faire plus de place, car on a une petite liste d’attente en ce moment. C’est un projet de cœur. » Fort de son succès, LOVACO a déménagé dans le grand espace du 4720 sur Sainte-Catherine est. Et comme Tania souhaitait retourner à la restauration depuis un moment, elle a décidé de conserver son ancien local situé en face, au 4721, pour y aménager ce qui allait devenir le Tamisé.



Son désir s’est conjugué à celui de Michael, qui rêvait d’avoir son projet depuis des années. « À un moment donné, j’ai pensé faire l’acquisition du SATA. Quand c’est devenu Jones, je m’ennuyais du restaurant. Plusieurs anciens clients m’ont fait des propositions d’affaires : ils étaient prêts à le financer, mais je ne voulais pas le faire de cette façon-là. »

Un ami lui a également suggéré d’ouvrir un restaurant pour emporter sur le Plateau. « Je trouvais ça intéressant, mais je me suis rendu compte qu’on allait dans des directions différentes. » Peu de temps après, il a pris un café avec Tania. « On a réalisé qu’on parlait d’un projet similaire. Ça s’est fait tout seul. On est devenu partenaires sans avoir à mettre des mots là-dessus. » Et pourquoi Hochelaga à nouveau? « Je crois au quartier depuis longtemps, dit Tania. Notre secteur n’a pas beaucoup de bons restaurants et il n’y a pas de compétition pour les sushis. » Comme elle est impliquée sur les conseils d’administration de la Société de développement commercial du quartier et dans Hochelab, elle sait que plusieurs belles choses s’en viennent. « Il y aura du nouveau mobilier urbain, de la

signalétique, du verdissement et des projets pour attirer de nouveaux commerçants.

On voulait être présent avant que la vague arrive. »

INFOS | Restaurant TAMISÉ

4721 Sainte-Catherine Est, Montreal, QC, Canada, Quebec