Nuit Blanche : La nocturne dans le Village dans la nuit du 28 février…

Dans la nuit du 28 février au 1ᵉʳ mars 2026, la Société de développement commercial (SDC) du Village, en partenariat avec l’arrondissement de Ville-Marie, invite le public à prolonger la fête à l’occasion de La Nocturne dans le Village, présentée dans le cadre de la Nuit Blanche du festival Montréal en Lumière. Pour l’occasion, de nombreux établissements du Village ouvriront leurs portes jusqu’à 6 h du matin, offrant une expérience festive, inclusive et effervescente au cœur de la vie nocturne montréalaise.

Forte du succès de ses initiatives précédentes, notamment lors de l’Action de grâce et du Nouvel An, la SDC du Village est fière de renouveler sa participation à cet événement emblématique qui fait vibrer Montréal jusqu’aux petites heures. En s’inscrivant de nouveau dans la programmation de la Nuit blanche, le Village affirme son dynamisme et son rôle central dans le rayonnement de la culture nocturne de la métropole.

Que ce soit pour danser sur des DJ sets électrisants, chanter lors de karaokés festifs, assister à des spectacles de drag hauts en couleur ou savourer un repas tardif dans une ambiance animée, les visiteur·euse·s sont invité·e·s à vivre une nuit mémorable, à l’image de l’esprit unique du Village.

« Le Village démontre, à travers ses nombreuses initiatives, que l’extension des heures d’ouverture contribue activement à l’effervescence, à la diversité et à l’accessibilité de la scène nocturne montréalaise. La Nocturne dans le Village s’inscrit naturellement dans l’élan de la Nuit blanche et offre un espace de célébration rassembleur, où la communauté et les visiteur·euse·s peuvent pleinement profiter de cette grande fête urbaine »,

souligne Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village.

Cette soirée met en lumière ce qui fait la force de Montréal : une ville vivante, créative et inclusive,où la culture, la fête et la diversité se rencontrent dans un esprit d’unité. La Nocturne dans le Village marque une nouvelle étape dans la consolidation de Montréal comme destination incontournable pour les noctambules, tant locaux qu’internationaux.

• • •

LES LIEUX POUVANT OUVRIR JUSQU’À 6 H DU MATIN DANS LE VILLAGE

Stéréo

La Graine Brûlée

Bar Discothèque Unity

Le Date Piano Bar

Notre-Boeuf-de-Grâce

Bar Renard/Motel Motel

Pub Sportif le Weiser

Culposo Lounge

Bar l’Aigle Noir

Le Saloon Bistro Bar

District video lounge

Chilanga Taqueria

Miss Tacos

Rebel Brasserie Urbaine

Complexe Sky

Restaurant Rosa Mexicano

Bar Le Cocktail

Bar Rocky

Bar Le Stud

Bar Le Normandie

Le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) sera présent avec une dyade d’intervenant·e·s qui feront la tournée des bars pour agir sur la réduction des méfaits liés à l’usage récréatif de substance en milieux festifs ainsi que sur la prévention des violences et du harcèlement.

De plus, les Veilleurs, projet développé depuis 2015 par la Société de développement du Boulevard Saint-Laurent, seront également présents toute la nuit sur le terrain et veilleront à :

• Patrouiller les secteurs achalandés et prévenir les incivilités ;

• Offrir une présence bienveillante pour soutenir les clientèles vulnérables ;

• Miser sur la médiation et la sensibilisation plutôt que sur la répression ;

• Contribuer à la quiétude des résident·e·s et au bon déroulement des activités nocturnes ;

• Assurer une liaison entre les services de l’ordre, les commerçant·e·s et le domaine public.

Pour tous les autres établissements du Village, consultez : villagemontreal.ca

Programmation officielle de la Nuit blanche à Montréal, visitez : nuitblanchemtl.com