BLUSH D’ÉTÉ

MAISON DES FUTAILLES-STATION 22, AOP LANGUEDOC (FRANCE, EMBOUTEILLÉ AU QUÉBEC) 2023

Code:SAQ : 15112726 | 15,10$

Un bien joli vin à la robe couleur aile-de-fée. C’est assurément floral au nez. En bouche, c’est doucement fruité, sec et très rafraîchissant. Un rosé aérien et savoureux en même temps. Un super apéro, mais aussi un bon compagnon pour la charcuterie fine. Si le mois de mai, c’est l’aube de la belle saison, ce charmant vin à base de pinot noir, avec sa robe claire et son prix d’ami, en est un super ambassadeur.