PINOT NOIR GRAPHIC,

MAISON ADRIEN VACHER, AOP SAVOIE (SAVOIE ET BUGEY, FRANCE) 2020

Code SAQ : 14969947 | 18,95$

Un vent de fraîcheur souffle avec cette bouteille et son étiquette au design original. C’est un pinot noir de climat frais, donc idéal pour ceux et celles qui aiment bien leur petit verre de rouge, même par temps plus doux. Servi un peu rafraîchi, c’est un apéro délicieux. Vous apprécierez sûrement ses notes de cerise rouge et de lierre, au nez. La bouche n’est pas en reste, avec ses parfums de fruits rouges frais, sa pimpante amertume et sa texture satinée sur la langue. Il y a même un léger côté poivré, en finale, ce qui le rend polyvalent à table. Ce n’est certainement pas un rouge corsé et boisé, mais il n’est pas une aquarelle non plus. Avec sa capsule à vis, c’est une bouteille parfaite pour le camping, le parc, ou le chalet. Bonne découverte.