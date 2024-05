B1

LES VIGNES LES BACCHANTES, IGP VIN DU QUÉBEC (MONTÉRÉGIE)

Code SAQ: 14722039 • 18$

Bien content de me remettre sous le nez et derrière la cravate, ce bon assemblage de seyval blanc et de vidal. J’aime humer ces notes de poire et de fleurs des champs. La bouche est charmante avec une texture presque grasse, légèrement beurrée, et surtout bien équilibrée. La finale est bien fraîche mais nullement mordante, et il y a une petite note saline, pas vilaine du tout. S’il fait un agréable apéro, il saura aussi mettre en valeur des petits plats estivaux comme une salade de poulet, ou des hauts de cuisse sur un nid de vermicelle, ou une variété de sushi. Merci à Sébastien D. et son équipe pour ce joli vin de printemps.