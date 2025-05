Premières images The History of Sound avec Josh O’Connor & Paul Mescal

Depuis l’annonce du film The History of Sound, il fait partie des projets les plus attendus à Hollywood. Non seulement le film met en vedette deux acteurs en pleine ascension — Paul Mescal (All of Us Strangers) et Josh O’Connor (Challengers) —, mais il raconte aussi une drame romantique historique entre les deux hommes.

Réalisé par le réalisateur sud-africain Oliver Hermanus (à qui l’on doit, entre autres Beauty, Moffie et qui dirigera prochainement la série Enigma Variations pour Netflix avec le beau Jeremy Allen White dans le personnage d’un homme bisexuel), le film suit deux hommes qui partent enregistrer les sons et les chansons de leurs compatriotes pendant la Première Guerre mondiale.

Selon Vanity Fair, le film « explore l’impact profond d’une rencontre romantique entre Lionel (Mescal) et David (O’Connor), deux étudiants du New England Conservatory pendant la Première Guerre mondiale ».

Lorsque Lionel entend David chanter une chanson folklorique de son enfance dans un piano-bar, il tombe immédiatement sous son charme. Les deux essaient de rester présents dans la vie l’un de l’autre, mais les événements du monde viennent bouleverser leurs projets.

« David est expressif, il a des idées, il est riche. Et Lionel, lui, est simplement submergé par cette personne, mais de manière progressive — il lui faut longtemps pour mesurer l’impact de cette rencontre et de cette relation dans sa vie », a expliqué Hermanus à Vanity Fair. « C’est quelque chose de très parlant pour moi. Nous avons tous des personnes qui nous définissent, mais on ne s’en rend compte que trop tard. »

Les deux hommes se retrouvent des années après l’université et entament un voyage à travers le Nord-Est des États-Unis pour collecter des ballades folkloriques. Bien que le film soit romantique, il comporterait également sa part de tragédie.

« Je suis un homme gai. J’aimerais aller au cinéma et voir un film sur une relation homosexuelle qui me fait peut-être pleurer, mais qui soit aussi gratifiant. Une grande partie du cinéma queer — et j’en ai moi-même fait — tourne autour des luttes », a déclaré Hermanus. « Pour moi, il s’agissait de rendre cela accessible à tous. Nous ne voulons pas faire un film qui problématise leur relation ou leur sexualité. »

« Le film comporte assurément des gestes romantiques — parfois très intenses —, mais il s’agit avant tout de la vie de Lionel », a ajouté Paul Mescal. « C’est important de prévenir le public : ne venez pas en vous attendant uniquement à une romance. C’est un très beau moment du film, qui laisse une trace durable, mais il s’agit d’une expérience subjective de l’amour vécue par Lionel. »

The History of Sound est un projet passion pour Hermanus, Mescal et O’Connor, qui s’intéressent au scénario depuis plusieurs années.

Le film sera présenté en avant-première ce mois-ci au Festival de Cannes, avant une sortie limitée en salles en Amérique du Nord plus tard cette année, par Mubi qui le diffusera ensuite sur sa plateforme.