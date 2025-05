Favoriser l’inclusion LGBTQ+ en entreprise: la Fondation Émergence lance son Réseau Allié

Au cours des dernières années, plusieurs entreprises ont mis en place des politiques pour créer des milieux de travail plus inclusifs envers la diversité sexuelle et la pluralité des genres. « La situation s’est grandement améliorée, plusieurs organisations ayant adopté des mesures en faveur de l’inclusion. Mais il reste encore du chemin à faire, surtout dans les PME », constate Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence.

Un nouveau chapitre : le Réseau Allié

Engagée depuis 25 ans pour les droits des personnes LGBTQ+, la Fondation amorce une nouvelle étape dans sa lutte contre l’homophobie, la transphobie et pour l’adoption de pratiques en équité, diversité et inclusion (EDI). Elle vient de lancer le Réseau Allié, une initiative qui s’adresse aux organisations et aux professionnel·le·s (notamment en ressources humaines) souhaitant s’impliquer activement pour l’inclusion LGBTQ+.

Ce réseau s’appuie aussi sur une nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne, conçue pour sensibiliser, informer et outiller les entreprises face aux enjeux LGBTQ+.

Être un acteur de changement

Ces nouvelles ressources sont une occasion pour les entreprises de devenir de véritables acteurs de changement. « C’est une façon concrète de faire progresser les droits LGBTQ+ », souligne Laurent Breault.

Ces efforts prennent tout leur sens dans un contexte international préoccupant : aux États-Unis, l’administration Trump a affaibli plusieurs protections LGBTQ+. Même si la situation est différente ici, la vigilance reste de mise.

« On observe un léger recul dans certaines entreprises québécoises liées à des sociétés américaines. Mais en général, les entreprises d’ici veulent continuer à faire avancer l’inclusion », affirme-t-il.

L’EDI : un levier stratégique

Le Réseau Allié s’adresse aux organisations qui placent l’EDI au cœur de leurs pratiques, qui s’engagent activement envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre, et qui souhaitent devenir des leaders en la matière.

Pour la Fondation, l’EDI n’est pas une mode, mais un levier stratégique. « Les milieux inclusifs ont un avantage clair pour attirer et retenir les talents. En investissant dans l’EDI, les organisations améliorent leur image et leur capacité d’attraction. »

Une étude de McKinsey (2020) le confirme : 39 % des personnes sondées ont déjà refusé un emploi par manque perçu d’inclusion. Chez les personnes LGBTQ+, ce chiffre grimpe à 50 %.

Avantages du Réseau

Les membres du Réseau ont accès à des conférences, formations sur mesure, accompagnement personnalisé et événements de réseautage. Ils bénéficient aussi de tarifs préférentiels et d’une visibilité accrue lors des événements et sur les plateformes de la Fondation.

« C’est une occasion pour les entreprises de valoriser leur engagement en matière d’inclusion LGBTQ+, et de partager leurs défis et bonnes pratiques », estime Laurent Breault.

Une plateforme de formation interactive

La Fondation met également à disposition une plateforme d’apprentissage en ligne proposant des modules d’environ 30 minutes, enrichis de vidéos, témoignages et quiz interactifs.

Parmi les formations offertes :

• LGBTQ+ 101 , qui explique les identités LGBTQ+, les stéréotypes et les biais ;

, qui explique les identités LGBTQ+, les stéréotypes et les biais ; • L’inclusion en milieu de travail , qui aborde les obstacles à l’inclusion ;

, qui aborde les obstacles à l’inclusion ; • Prévenir le harcèlement psychologique et sexuel, qui traite des enjeux spécifiques vécus par les personnes LGBTQ+.