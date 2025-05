Des prouesses physiques au cœur du spectacle Luzia

Avec Luzia, le Cirque du Soleil signait en 2016 une œuvre poétique et spectaculaire, marquant un retour à une forme d’acrobatie plus dépouillée, centrée sur l’humain. Pour la première fois sous chapiteau, l’eau est intégrée à la mise en scène, non pas en cascade comme dans O, mais sous la forme d’un rideau liquide capable de dessiner des formes, ajoutant tantôt de la grâce, tantôt un élément de risque aux performances. Le spectacle Luzia est de retour à Montréal pour l’été.

Luzia puise son inspiration dans la richesse culturelle du Mexique — sa lumière, ses sons, ses traditions. Cette influence se manifeste dans la scénographie vibrante, les costumes chatoyants et la musique entraînante. Des milliers de cempasúchil (fleurs associées au Jour des morts), un immense disque suspendu de près de sept mètres, des rideaux de papier découpé, des marionnettes

animalières et des costumes de mariachis ou de colibris donnent vie à cet univers bigarré.

L’ambiance y est chaleureuse, lumineuse, saturée de couleurs sans jamais tomber dans l’excès. Et surtout, ça bouge — à un rythme effréné — alors que les acrobates défient les lois de la gravité avec une aisance déconcertante.

Grâce à deux plateaux tournants et une plate-forme centrale mobile, la scène se transforme constamment, offrant aux spectateurs une expérience dynamique. Cet effet est particulièrement saisissant dans le numéro alliant cerceaux chinois et tapis roulant, ou encore dans celui des balançoires russes, où neuf acrobates sont propulsés à des hauteurs vertigineuses. La scène tournante accentue l’effet de vitesse et de vertige. Parmi les artistes, le jongleur impressionne par sa vitesse fulgurante. Mais c’est le numéro de la balançoire qui donne le souffle court, notamment lorsqu’un homme masqué comme un lutteur de lucha libre, effectue une rotation complète autour de la balançoire.

Avec Luzia, le Cirque du Soleil revient à une forme plus pure d’expression acrobatique. Le corps humain y est mis en valeur dans toute sa puissance et sa souplesse, comme le montre la performance d’une acrobate projetée comme une corde à danser vivante par ses partenaires. D’autres prouesses, telles que celles du trapèze et de la roue Cyr, sont rendues encore plus spectaculaires par la présence du rideau d’eau. Un numéro d’équilibre sur cannes instables évoque avec poésie les films muets mexicains des années 1920. Un tableau onirique, entre plage et baigneuses, qui semble tout droit sorti d’un rêve cinématographique — voire d’un film de Fellini.

D’autres moments forts incluent un numéro aérien au-dessus d’un bassin d’eau, des acrobaties en groupe avec mâts chinois, et un tableau de football acrobatique. Pour certains, la perfection est atteinte par le contorsionniste à la souplesse irréelle, qui sidère le public. Il semble n’avoir aucun os, se pliant dans des angles inimaginables. Le spectacle ne suit pas un scénario rigide, mais s’articule autour d’un personnage central : un parachutiste maladroit à la recherche d’eau.

Il sert de fil conducteur et de soupape comique, sans recourir au traditionnel clown. Il y a plus de quarante ans, le Cirque du Soleil éblouissait par son approche novatrice — sans animaux, mais avec une esthétique théâtrale et des performances inédites. Au fil des ans, certaines productions ont proposé des intrigues complexes et des dispositifs techniques imposants. Avec Luzia, con a droit à un Cirque du Soleil plus intime, une création à taille humaine, débordante de créativité, qui redonne toute sa place à la magie du geste et à l’émotion brute. Une œuvre où l’on sent que, le Cirque du Soleil va vers ce qu’il y a de plus précieux : l’essentiel.

INFOS | LUZIA du Cirque du Soleil, à Montréal jusqu’au 24 août sous le chapiteau

dressé dans le Vieux-Port.

https://www.cirquedusoleil.com/fr/luzia