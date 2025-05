MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, 16e édition du festival

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est un festival rassembleur qui fait vibrer la ville pendant 11 jours. Salles de spectacle, rues, parcs et trottoirs deviennent scènes de performances colorées d’ici et d’ailleurs. Du 3 au 13 juillet 2025 , ce rendez-vous incontournable célèbrera les multiples formes du cirque, réunissant des artistes parmi les plus talentueux au monde.

The Genesis – Copenhagen Collective

Du 8 au 13 juillet, au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis

Un spectacle à couper le souffle sur les liens humains, la résilience et la force de l’unité. Dix-sept acrobates livrent des tableaux puissants où se mêlent bases féminines fortes et voltigeurs masculins. Un paysage sonore unique mêle violon, piano, jazz et musique de club, le tout baigné dans une lumière évoquant à la fois cathédrale et vie nocturne.

Rollercoaster – Wes Peden

Du 3 au 6 juillet, à la Maison Théâtre

Dans un décor de structures gonflables et sur une trame sonore électro, Wes Peden propose un jonglage pop-punk inspiré des montagnes russes. Une performance technique et

déjantée qui revisite les classiques du genre avec humour et inventivité.

La Noce d’Alfonse – Cirque Alfonse

Du 3 au 13 juillet, à la TOHU

Célébration tendre et déjantée de l’amour sous toutes ses formes, dans une ambiance de noce quétaine et festive. Acrobaties, musique live et poésie composent ce freak-show du cœur, où un couple chanceux du public est à l’honneur chaque soir.

Le Jugement dernier – Le Monastère

Les 4, 5, 10, 11 et 12, au Monastère

Une compétition de cirque unique dans un lieu sacré transformé. Sous les regards d’un jury et du public, voltige, jonglerie et acrobaties s’enchaînent dans une ambiance grandiose. Un moment suspendu où les artistes défient la gravité pour gagner le jugement du public.

Le Département des retours – Les sœurs Kif-Kif

Du 5 au 13 juillet, à la Maison Théâtre

Deux jumelles explorent un entrepôt de produits retournés. Objets dysfonctionnels et

tentations de jeu se transforment en numéros mêlant théâtre physique, marionnettes,

robotique et cirque. Une critique ludique de la société de consommation.

Walter Ego – L’Aubergine

Du 5 au 13 juillet, à la Maison Théâtre

Inspiré de Magritte, ce spectacle clownesque suit Walter, un homme propulsé dans un univers surréaliste. Aventures absurdes, jonglerie et fantaisie s’entremêlent dans ce voyage onirique qui brouille les frontières entre rêve et réalité.

SIX – FLIP Fabrique

Du 8 au 13 juillet, au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis

Une maison mystérieuse accueille cinq inconnus. Interactif et acrobatique, ce spectacle mêle humour, effets spéciaux et prouesses physiques dans une ambiance électrique. Et si le sixième personnage, c’était vous?

Sophie’s Surprise 29th – Three Legged Race Productions

Du 8 au 13 juillet, au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis

Cabaret immersif pour une fête surprise haute en cirque, humour et chaos. Un party délirant mettant en vedette des artistes de Londres et Montréal, sur une bande sonore endiablée. Ne le dites surtout pas à Sophie!

L’autre Cirque

7, 8, 10 et 11 juillet – La Chapelle Scènes Contemporaines

Un espace libre pour un cirque alternatif, à la croisée des disciplines.

Programme A (50 min) – 7 et 8 juillet

Coup de corps – Quatuor de monocycles poétiqueLiminal – Duo de jonglage dans des lieux inusités

Programme B (70 min) – 10 et 11 juillet

Brink – Solo de hula hoop déconstruit

Our Lady of the Home – Solo engagé sur l’identité féminine dans les années 60

Marché international de cirque contemporain (MICC)

Du 7 au 10 juillet

Un incontournable pour les pros du cirque : rencontres, discussions, présentations et découvertes de spectacles québécois et internationaux. Une initiative de la TOHU dans le cadre du festival.

INFOS | Montréal complètement Cirque, du 3 au 13 juillet,

https://montrealcompletementcirque.com