«Bon voyage» ramène sa joie à Montréal

Porté par le succès de l’été dernier, le Cirque Éloize présente de nouveau Bon voyage dans le lieu enchanteur de l’ancienne gare Dalhousie. Ce spectacle de cirque met en lumière des acrobates de haut niveau dans un environnement immersif et spectaculaire, à deux pas du fleuve Saint-Laurent et du Vieux-Port de Montréal.

Le Cirque Éloize convie le grand public à vivre une expérience inoubliable où il voyage dans le temps tout en s’émerveillant de prouesses acrobatiques. Les spectatrices et spectateurs peuvent choisir leur point de vue et s’asseoir ou de se déplacer dans le décor pendant la représentation. Débutant dans un cercle évoquant une piste de cirque, le spectacle se situe dans le Montréal d’antan. Une correspondance amoureuse entre deux personnages évolue parallèlement à la société montréalaise, à l’époque où est construite la Gare Dalhousie, joyau patrimonial de la métropole québécoise.

Bon voyage / Cirque Éloize – photo Alexis GR

Bon voyage met en valeur le talent de cinq acrobates de feu : Ilse Baryschnikov, Alexis Bernatchez, Yan Imbault, Rose Munger, et Kaitlyn Mussio. En plus du jeu théâtral, ces cinq artistes assurent avec brio plusieurs disciplines circassiennes : roue Cyr, monocycles et vélos, patins à roues alignées, trapèze danse sur pointes, mât pendulaire, diabolo, équilibres, contorsion et suspension capillaire.

Les projections sur les immenses murs et l’aménagement scénique couvrant tout le vaste espace, transportent l’assistance dans le temps et créent une esthétique riche avec une technologie évoluée que bonifient les numéros acrobatiques. Prenant par moments des allures de fresque historique, Bon voyage donne des repères sociaux avec des fragments de journaux imprimés, des télégrammes, des extraits de discours de personnages politiques, des photos anciennes des quartiers populaires de Montréal, de la première équipe féminine de hockey, d’un carnaval hivernal ou de la construction du chemin de fer, entre autres. La mise en scène et les textes de Fernand Rainville, les conceptions vidéo de Bernard Duguay ainsi que les éclairages de Stéphane Ménigot guident habilement un périple à travers le Canada, de Montréal jusque dans les provinces de l’Ouest.

Bon voyage / Cirque Éloize – photo Alexis GR

En plus de la beauté du spectacle et de son contenu historique, Bon voyage fait vivre au public une proximité exceptionnelle avec les artistes. Une création sensationnelle du Cirque Éloize avec une narration bilingue à ne pas manquer pour un ludique séjour dans le passé … et au frais !



Talents en piste, mémoire en scène

Pour donner vie à l’effervescence du Montréal de 1886, Bon voyage peut compter sur une équipe d’artistes aussi passionnés que talentueux, mis en scène par Fernand Rainville.

Tout juste diplômée de l’École nationale de cirque, Ilse Baryschnikov incarne la fougue de la relève circassienne. Spécialisée en cerceau aérien, contorsion et accrochage de cheveux, elle impressionne déjà par sa virtuosité et sa présence scénique. Forte de plusieurs expériences sur la scène américaine, elle amorce avec Bon voyage son tout premier grand projet professionnel.

Bon voyage / Cirque Éloize – photo Alexis GR

À ses côtés, Alexis Bernatchez, artiste chevronné, apporte plus de dix ans d’expérience internationale. Diplômé de l’École de cirque de Québec, il mêle patin acrobatique, diabolo et art clownesque avec une énergie communicative. Son aisance technique et son humour singulier enrichissent la dynamique de la troupe.

Bon voyage / Cirque Éloize – photo Alexis GR

Yan Imbault, véritable vétéran des arts vivants, incarne quant à lui l’âme rieuse du spectacle. Jongleur, échassier, clown et comédien, il a collaboré avec le Cirque du Soleil, Clowns sans Frontières et de multiples projets scéniques et télévisuels.

La jeune et pétillante Rose Munger, formée dès l’adolescence à l’École nationale de cirque, illumine la scène par sa polyvalence : trapèze danse, roue Cyr, acro-danse, trampoline… Son aisance naturelle et sa fougue juvénile séduisent instantanément le public.

Bon voyage / Cirque Éloize – photo Alexis GR

Enfin, Kaity Mussio, voltigeuse américaine originaire du Michigan, déploie son impressionnant bagage international acquis à Dubaï, Las Vegas et dans de grandes productions circassiennes. Grâce à sa formation en gymnastique, danse et théâtre, elle livre une performance tout en fluidité et en intensité.

Bon voyage / Cirque Éloize – photo Alexis GR

Ensemble, ces cinq artistes tissent un spectacle vivant et captivant, mêlant prouesses physiques, poésie visuelle et émotion brute —à l’image de l’esprit du Cirque Éloize.

INFOS | BON VOYAGE – Spectacle familial, bilingue et immersif, présenté tout l’été aux studios de création du Cirque Éloize, situés dans l’ancienne Gare Dalhousie (417 rue Berri, dans le Vieux-Montréal)

