Espace + Village, vers un renouveau total de l’édifice

Si l’on passe devant le futur Espace+ Village, à l’angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Timothée, on pourrait croire que l’édifice va s’effondrer. Rassurez-vous, tout a été pris en compte pour revitaliser cette bâtisse de trois étages (y compris le sous-sol), qui abritait récemment, entre autres, les magasins de chaussures Yellow et de vêtements Bedo.

C’est la firme d’architectes Rayside Labossière qui a conçu les plans de rénovation pour mettre à jour la structure et la moderniser. Entre 10 et 15 groupes communautaires LGBTQ+ seront hébergés en permanence dans le nouvel espace, sur les 60 organisations qui sont officiellement membres d’Espace LGBTQ+ à l’heure actuelle, dont la plupart prévoient utiliser les lieux de manière ponctuelle. Mais où en sont les travaux de réfection et le financement qui permettront l’essor d’Espace+ Village ?

« Dès le départ, je rassure tout le monde : non, la bâtisse ne tombera pas ! », s’exclame presque Marie-Michèle Monssen, directrice générale de l’organisme. « Elle va redevenir belle, elle sera complètement rénovée avec plusieurs locaux. »

« Nous visons encore une ouverture pour 2027. Nous attendons en ce moment le résultat de plusieurs démarches entreprises auprès du gouvernement fédéral, avec le Fonds des bâtiments verts et inclusifs. Il nous reste certains détails à régler, mais l’obtention de cette subvention déclenchera, en fait, les autres démarches. Le gouvernement provincial attendait que son vis-à-vis fédéral embarque. Nous sommes présentement en négociation avec le gouvernement québécois », poursuit-elle.

Est-ce une promesse ?

Dans notre entrevue avec le conseiller municipal du district de Saint-Jacques, Robert Beaudry, également membre du comité exécutif de la Ville (voir notre édition de mai), celui-ci affirmait que l’édifice d’Espace+ Village avait besoin de « beaucoup d’amour ». Ici, c’est presque un euphémisme, compte tenu de l’état du bâtiment.

« Oui, la Ville nous avait appuyés pour l’achat de la bâtisse, mais nous allons refaire une demande et nous espérons que la Ville collaborera encore pour nous aider avec les travaux, car il y en a vraiment beaucoup », renchérit la directrice générale d’Espace+ Village. L’équipe prévoit présenter les plans finaux à l’été 2025. « Ensuite, l’appel d’offres devrait suivre cet automne et les travaux devraient commencer en 2026 », ajoute Marie-Michèle Monssen.

Les membres d’Espace LGBTQ+ ont été consultés à plusieurs reprises afin d’identifier les besoins des groupes qui logeront dans les locaux. Pour donner une idée de ces membres : on parle ici de groupes comme Aide aux trans du Québec, l’Association citoyenne du Village de Montréal (ACVMtl), le Centre de solidarité lesbienne, la Fondation Émergence, le GRIS-Montréal, Massimadi, le Conseil québécois LGBT, Jeunes identités créatives ou encore Pleurer dans’ Douche (un groupe théâtral).

Un peu d’histoire Le 929, rue Sainte-Catherine Est, à l’angle de Saint-Timothée, est l’adresse actuelle de l’édifice — qui, comme on s’en doute, a changé au fil des décennies. Ce que l’on sait, c’est que la bâtisse actuelle date de 1903.

De 1878 à 1909, l’entreprise Desjardins & Cie, fondée par Charles Desjardins, y tenait un commerce de fourrure sur plusieurs lots près de la rue Saint-Timothée. L’entreprise connaît un tel succès que, dès 1903, Desjardins fait construire un nouvel édifice de cinq étages (dont un sous-sol), destiné à l’entreposage, à la fabrication et à la vente. Plus de 200 personnes y travaillent. En 1909, devant la demande croissante, il déménage sur la rue Saint-Denis vers un espace plus vaste.

Le bâtiment a ensuite été occupé par divers commerces. Un premier incendie a eu lieu en 1916, puis un second en 1929, alors que l’édifice était occupé par un magasin Woolworth. Dans les années 1970, c’est Jeans Junction, une boutique de jeans, qui s’y installe. « De ce qu’on sait, il y a eu deux incendies, ce qui a modifié la bâtisse, et les étages supérieurs n’ont jamais été reconstruits après ces feux successifs. Donc, refaire le 3e étage, c’est revaloriser le patrimoine de ce bâtiment », explique Marie-Michèle Monssen.

Dans cet édifice entièrement restauré, on prévoit également y ajouter une salle événementielle sur le toit. « Elle servira à des activités de réseautage, de lancement, de rencontres de groupes communautaires, etc. », précise-t-elle.

Une vidéo militante

Sur le site web de l’organisme, on peut visionner une courte vidéo soulignant l’importance de l’ouverture de ce « complexe communautaire », dans laquelle plusieurs actrices et acteurs du milieu prennent la parole, notamment :

• Rafaël Provost, directeur général d’Ensemble pour la diversité : « Un Village qui se refait, qui se revoit, un espace où les gens se retrouvent. »

• Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village : « Un projet novateur, structurant et tellement important pour les communautés, ici à Montréal mais aussi au Québec. »

• Ron Rayside, architecte : « Les locaux deviennent de plus en plus rares et de plus en plus chers. L’idée est de contrer ce mouvement-là en ramenant ces organisations et en leur fournissant des locaux abordables, créant une synergie entre elles dans l’ensemble de l’espace. »

• Victoria Legault, directrice générale d’Aide aux trans du Québec : « Pour moi, Espace+

Village évoque l’espoir. En ces temps difficiles, je crois que la concrétisation de ce projet

pionnier envoie un message fort à chaque personne LGBTQ+ au Québec. »

Le mot de la fin revient à la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé (Québec solidaire) : « En 2027, ça fera 50 ans que l’interdiction de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle a été inscrite dans la Charte des droits de la personne du Québec. Mon souhait est que le 1er ou le 2 janvier, tu m’invites à couper le ruban du premier complexe LGBTQ+ en Amérique du Nord, et un complexe francophone ! »

INFOS | espacelgbtqplus.org