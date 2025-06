Les sorcières du printemps – RDR All Stars Sais. 10 – Ép. 7

Quelques jours avant l’arrivée officielle de l’été, les sorcières préférées du monde queer ont soufflé leur magie dans l’univers de RuPaul’s Drag Race, alors que Cynthia Erivo et Ariana Grande, les superstars de l’adaptation cinématographique de Wicked, ont jugé les six dernières reines de cette 10e saison All Stars.

Après les épisodes chaotiques du deuxième groupe, bien des adeptes de la franchise ont poussé un soupir de soulagement en voyant arriver le dernier sextet de la compétition.

La magnifique Denali a ouvert le bal en portant fièrement la couleur blanche de la reine de glace qu’elle est. Sans arrêt sous-estimée et éliminée bien trop tôt durant sa saison, on espère qu’elle ira loin cette fois-ci!

Changement total de registre par la suite avec l’arrivée de Acid Betty qui s’est présentée avec un justaucorps évoquant de faux muscles sous un petit manteau de cuir, ainsi qu’une sculpture de cheveux rose et jaune sur sa tête, en démontrant toute la créativité qui l’habite.

Alyssa Hunter était particulièrement chaude dans son ensemble de cuir aux épaules pointues, mais on ne peut faire autrement que de se demander si sa maîtrise de l’anglais lui jouera des tours et si elle a plus à offrir que sa beauté.

On a souri en voyant apparaître Cynthia Lee Fontaine transformée en reine des cœurs qui a pogné dans le vent, alors que son esprit et son humour un peu coo coo semblent sortis d’un univers parallèle, style Alice au pays des merveilles.

Daya Betty, sans lien de famille avec son aînée Acid, a foulé la scène en arborant le cuir, des airs punks et un cran d’originalité supérieur au look d’Alyssa. On la sent toujours aussi piquante et on est curieux de voir la suite!

Finalement, pour une troisième fois dans le monde étoilé de RuPaul et une quatrième au total, Ginger Minj s’est avancée telle une adjointe administrative, probablement nommée Diane, vêtue d’un ensemble rouge métallique, en nous faisant tomber en amour avec elle une fois de plus.

WICKED

Une fois réunies, les reines ont appris qu’elles devraient créer en duo des looks de good witch et de wicked witch, en hommage à Galinda et Elphaba qui ont fait scintiller le box-office plus tôt cette année.

La reine-mère a précisé qu’elle ne souhaitait pas voir de pâles imitations des personnages bien connus, mais une interprétation originale, avec une histoire bien campée impliquant des amies-ennemies.

Lors de la délibération en ateliers, tout le monde – ou presque – a exprimé son désir de travailler avec Acid pour son talent de créatrice et le contraste de son personnage avec les leurs. Finalement, c’est la patineuse de l’Alaska, Denali, qui a été associée avec elle. Ginger et Daya se sont mises ensemble, alors que Cynthia et Alyssa, ont réuni les forces puertoricaines.

Lorsque Cynthia Erivo et Ariana Grande ont annoncé aux concurrentes sur vidéo qu’elles allaient les juger en personne, on a éclaté de rire en entendant Denali s’extasier en criant : «I’m so homosexual!». Quelle ne fut pas leur surprise en voyant les deux actrices-chanteuses débarquer durant leur préparation pour discuter et rigoler quelques minutes. Un beau moment télé.

GOOD WITCH et WICKED WITCH

Durant le défilé, Ginger et Daya ont évoqué l’eau et le vent. Le tissu de la robe de Ginger rappelait le mouvement des vagues, alors que la cuirette de Daya, qui évoquait plus ou moins le vent, a ravi les juges par son sens de la mode. En extra : elles ont livré leur histoire divinement.

Cynthia la fée bleu poudre et Alyssa la diablesse du feu ont déçu avec une histoire prévisible.

Acid a émergé d’un volcan avec une jolie création qui a déçu les juges, dont les attentes semblent élevées à son égard, pendant que Denali et sa robe blanche simple mais sexy, s’amusait sur scène.

Si aucun des duos n’a réellement écrasé la compétition, on a néanmoins compris la décision de RuPaul de nommer Ginger et Daya grandes gagnantes du premier défi de ce groupe.

Les deux drags ont ensuite offert un lipsync sur Defying Gravity (l’enregistrement de la distribution originale sur Broadway avec les voix d’Idina Menzel et de Kristin Chenoweth).

Même si les deux étaient bonnes, on a tout de suite senti que l’interprétation de Ginger était hypnotisante, ce qui lui a valu la victoire, un point supplémentaire dans le tournoi et 10 000$ en prix. Parions qu’elle se rendra loin dans la compétition!