Dans le cadre de son programme Fierté des entrepreneur.e.s 2ELGBTQI+, qui vise à accroître la visibilité de la communauté d’affaires 2ELGBTQI+ et à soutenir les entrepreneur.e.s dans leur parcours, la Chambre de commerce LGBT du Québec (CCLGBT-Qc) lance différentes initiatives audacieuses, dont certaines proposent des ressources pour accompagner la relève. Parmi les actions phares du programme, on retrouve un partenariat avec Réseau Mentorat qui offre une occasion unique de mentorat, par laquelle les entrepreneur.e.s peuvent établir des liens avec des personnes d’expérience prêtes à les guider. Il est prouvé que les entrepreneur.e.s bien entouré.e.s ont de meilleures chances de réussir.

Le mentorat proposé se distingue par sa nature humaine et authentique. Il repose sur l’écoute, la confiance et le respect mutuel, sans être une thérapie ni un coaching. Les mentors partagent leur expérience, offrant des conseils éclairés et des réponses adaptées à chaque entrepreneur, une rencontre à la fois. En rejoignant le programme, l’entrepreuneur.e aura la chance de tisser des liens précieux avec des mentors qui ont à cœur son épanouissement.

Ces experts sont là pour l’aider à relever des défis, à surmonter des obstacles et à s’accomplir dans le monde des affaires. Les bénéfices du mentorat sont nombreux. Entre autres, il permet d’échanger avec un entrepreneur d’expérience, de développer des compétences entrepreneuriales et de gagner en assurance. Les entrepreneurs ont également la chance d’améliorer leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, de réduire le stress et l’isolement souvent associés à la gestion d’une entreprise. En étant écouté.e.s sans jugement, ils et elles peuvent être encouragé.e.s et inspiré.e.s, ce qui augmente la viabilité de leur entreprise.

Le mentorat au sein du Réseau Mentorat se concentre sur une relation humaine entre dirigeant.e.s d’entreprise, où le mentor, fort de son expérience, aide à développer les compétences et le mieux-être de l’entrepreneur.e mentoré.e. Les mentors du programme Fierté (voir encadré) sont des gens d’affaires expérimentés, issus des communautés LGBTQ+, tous sélectionnés avec soin et formés aux techniques d’accompagnement. Ils s’engagent à respecter un code éthique et des règles strictes de confidentialité. Provenant de divers secteurs d’activité, y compris l’entrepreneuriat social et le secteur coopératif, ces mentors sont prêts à soutenir les entrepreneur.e.s, quel que soit leur âge ou le stade de développement de leur entreprise.

Pour intégrer le programme de mentorat de Fierté des entrepreneur.e.s 2ELGBTQI+, les candidat.e.s doivent répondre à certains critères : être propriétaires de leur entreprise (détenant plus de 50 % des actions) et celle-ci doit être en démarrage, en activité depuis au moins six mois, en croissance ou dans une période d’équilibre. Les entrepreneur.e.s intéressé.e.s peuvent également provenir d’une situation de reprise ou de transfert d’entreprise. Enfin, il est essentiel que les candidat.e.s fassent partie de la communauté 2ELGBTQI+. Ces critères visent à garantir que le programme soutient efficacement ceux et celles qui sont véritablement engagé.e.s dans le développement entrepreneurial au sein de la communauté, renforçant ainsi la vitalité et la diversité du paysage économique du Québec et du Canada.

Gilles Wauthy Olivier Pouliot

Portraits de mentors

Ciro Jaen Paniza

Basé à Montréal, Ciro Jaen Paniza est un stratège marketing spécialisé en marketing durable et en transformation numérique. Il accompagne les entrepreneur.e.s souhaitant bâtir des marques à la fois authentiques et performantes. Alliant innovation responsable, IA générative et intelligence marketing, il conçoit des stratégies ancrées dans les valeurs d’impact, d’équité et de durabilité. Mentor engagé, il soutient la relève en France et au Québec, notamment via la JCCM et Circonflexe. Ciro milite activement pour l’inclusion des talents 2SLGBTQIA+ dans l’écosystème entrepreneurial.

Gilles Wauthy

Fort de plus de 30 ans d’expérience, Gilles Wauthy est un entrepreneur multidisciplinaire animé par les valeurs d’authenticité et d’efficacité. Courtier immobilier et hypothécaire avant d’acquérir une entreprise de fabrication pour le secteur minier — revendue en 2024 —, il dirige aujourd’hui Groupe Voyati inc., offrant des services en gestion et en accompagnement stratégique. Reconnu pour sa capacité à tisser des liens sincères, il transmet avec passion son expertise à la relève entrepreneuriale.

Olivier Pouliot

Curieux et analytique, Olivier Pouliot adopte une approche stratégique du courtage immobilier. Actif depuis 2012, il est passé du résidentiel au commercial, travaillant avec des entreprises émergentes et établies. Président-fondateur de sa propre agence, il valorise l’excellence et la collaboration. Membre du comité de l’OACIQ et impliqué dans plusieurs OBNL, il œuvre pour la diversité sexuelle et de genre. Son mentorat reflète une compréhension fine des réalités d’un marché en constante évolution.

Pierre-Luc Delisle Lamoureux

Entrepreneur 2ELGBTQI+ et militant, Pierre-Luc Delisle Lamoureux incarne un leadership à la fois performant et inclusif. Fondateur de l’agence Delisoft, il a soutenu numériquement plus de 1 000 entreprises, misant sur le SEO (Search Engine Optimization) et le retour sur investissement. Co-propriétaire de plusieurs sociétés et père monoparental grâce à une GPA, il milite pour la diversité familiale. Administrateur à la Chambre de commerce LGBT du Québec, il accompagne la relève avec une approche franche et humaine, encourageant chacun.e à réussir sans compromis sur son identité.



INFOS | Pour vous inscrire : https://www.cclgbtq.org