Aux États-Unis, Trump inquiète les personnes LGBTQ+

Il va sans dire que le retour au pouvoir du président Donald Trump a chamboulé les États-Unis, et ce, à de nombreux égards. Les enjeux LGBTQ+ et plus particulièrement les questions trans et la promotion de « l’idéologie de genre » figurent parmi les chevaux de bataille de l’administration du président.

Avocate et directrice de la section des politiques fédérales du Williams Institute (sur le droit et les politiques publiques en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre) de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), Elana Redfield est de ceux qui élèvent leur voix pour dénoncer les mesures prises par leur président.

Comment résumeriez-vous la situation aux États-Unis concernant les personnes LGBTQ+?

Elana Redfield : Depuis l’investiture du président Trump en janvier, il y a un sentiment grandissant de peur et d’incertitude parmi les personnes LGBTQ. L’administration a inclus dans son programme un certain nombre d’objectifs philosophiques qui affectent directement – et à bien des égards ciblent – les vies des LGBTQ. Alors que par le passé, les personnes LGBTQ aux États-Unis souffraient d’un manque de soutien ou de protection, nous avons aujourd’hui une administration qui dit explicitement « nous allons supprimer les protections » ou « nous allons défaire les choses qui se sont produites auparavant ». Cela est évident dans tous les domaines de notre gouvernement et dans de nombreux États également.

Trouvez-vous que la seconde administration Trump est différente de la première?

Elana Redfield : La deuxième administration Trump n’a pas la même saveur que la première. Cela s’explique en partie par le fait que, pendant la première administration Trump, ils ont testé des idées qu’ils n’ont jamais vraiment pu mettre en œuvre jusqu’à présent. L’autre raison est que cette administration se caractérise par des remises en cause directes de notre système de gouvernement. C’est quelque chose d’un peu différent. On peut avancer que le 6 janvier [2021] a été un premier indicateur de la volonté du président Trump de remettre en question notre système de gouvernement, et cela s’est bien sûr produit à la fin de sa première administration. Aujourd’hui, nous voyons des relations complètement différentes avec les diverses composantes qui rendent notre gouvernement fonctionnel.

L’approche de l’administration Trump face aux minorités de genre semble différente de celle à l’égard des minorités d’orientation sexuelle. Qu’en pensez-vous?

Elana Redfield : La politique fait une distinction entre les personnes LGB ou les couples de même sexe et les personnes transgenres, non binaires et intersexes, et c’est dans les décrets du président que cette distinction est la plus claire. Ainsi, dès le premier jour, le président a publié un décret qui disait essentiellement que, pour les besoins de son administration, il n’allait reconnaître que deux sexes, que ces sexes étaient définis au moment de la conception et qu’ils ne pouvaient pas être modifiés, et qu’il attendait de toutes les agences fédérales qu’elles agissent en fonction de cette interprétation. Cette loi a eu des conséquences immédiates pour les personnes transgenres, notamment des restrictions à la participation aux sports et des changements dans les politiques d’identification. Les États-Unis avaient l’habitude de reconnaître un troisième genre sur les passeports pour les personnes non binaires et intersexes. Ils ont retiré cette reconnaissance et tentent à présent de réviser ces passeports qui comportent un troisième genre. Cela a également un impact sur les soins de santé et les toilettes. Elle a des répercussions sur la collecte de données.

D’une manière un peu plus discrète, l’administration cible également les personnes LGB. Cela se traduit en partie par le fait que les efforts liés à l’exécutif ont supprimé des tonnes de recherches, ainsi que des subventions de recherche et des universités qui étudient les familles LGBT et les expériences LGBT. Cela est également lié à l’opposition politique du président à ce qu’il appelle la DEI [Diversité, Équité et Inclusion] ou, essentiellement, à toute forme de reconnaissance des expériences identitaires qui pourraient différer de la culture communautaire dominante.

Comment les mesures de l’administration Trump se font-elles sentir au niveau académique et universitaire?

Elana Redfield : Il y a eu un énorme changement dans tous les milieux universitaires, une incertitude sur la façon d’aller de l’avant pour étudier les questions LGBT, ou pour être inclusif ou créer un environnement d’apprentissage inclusif, et cela est dû à cette combinaison de décrets et d’actions du gouvernement fédéral. Tout d’abord, le décret sur la définition du sexe. Ce décret stipule que les fonds fédéraux ne seront pas autorisés à promouvoir ce qu’ils appellent « l’idéologie du genre », et cette « idéologie du genre » fait référence à l’existence des personnes transgenres. Il y a également l’arrêté

anti-DEI, qui stipule que les universités ne soutiendront aucune initiative utilisant des termes tels que « privilège » ou « oppression », ou parlant de marginalisations historiques. La combinaison de ces deux éléments fait que les universités sont très durement touchées.

Les mesures du président Trump sont-elles, selon vous, un reflet d’opinions partagées par une majorité d’Américains?

Elana Redfield : Les sondages d’opinion montrent que les gens sont généralement favorables à la non-discrimination. Mais lorsqu’il s’agit de politiques spécifiques, je pense que les gens ne savent pas vraiment comment répondre aux questions. Les résultats varient donc en fonction de la politique. Nous sommes actuellement dans une période où l’on parle de manière disproportionnée des personnes transgenres. Les personnes transgenres ne représentent qu’un faible pourcentage de la population américaine, mais elles occupent tellement de terrain au niveau fédéral et au niveau des États dans tout le pays. Cela donne l’impression qu’il se passe beaucoup plus de choses que ce n’est le cas. Je pense donc qu’il est important de réfléchir à la place que les opposants à l’inclusion des transgenres accordent à cette question. Je pense qu’elle est très différente des Américains, qui ne pensent probablement pas aux expériences des transgenres autant qu’à l’inflation, au coût du

logement ou aux soins de santé dont ils ont besoin.

Êtes-vous optimiste quant aux conditions des personnes LGBTQ+ aux États-Unis?

Elana Redfield : J’ai beaucoup à dire à ce sujet. En ce moment même, notre constitution et notre système de gouvernement sont mis à l’épreuve. Nous apprenons si ces systèmes

fonctionneront ou non pour protéger les groupes minoritaires vulnérables, et cela concerne également toute personne appartenant à un groupe minoritaire aux États-Unis, qu’il s’agisse d’immigrants ou de minorités visibles, d’Autochtones, de personnes handicapées… Tous les groupes différents se voient dire que non seulement les programmes qui les soutiennent seront supprimés, mais qu’ils n’ont pas le droit de parler de leurs expériences, de parler d’intersectionnalité et de parler de ce qui donne un sens à leur vie, de ce qui la rend joyeuse et dynamique. Je pense donc que cela a un impact négatif.

Cela dit, dans beaucoup de ces cas, l’administration est en train de perdre. Elle tente quelque chose, puis quelqu’un intente une action en justice, et le tribunal dit : « Non, vous ne pouvez pas faire ce que vous essayez de faire ». Il y a donc des raisons d’espérer. Je ne suis pas irréaliste : les LGBTQ ne vont pas nécessairement gagner toutes les batailles, mais je pense qu’il reste encore beaucoup à faire. En bref, je pense que les personnes LGBTQ aux États-Unis doivent attendre et voir ce qui se passe, et bien sûr sont très actives pour essayer d’exprimer leur mécontentement et le changement qu’elles veulent voir.

INFOS | Le WILLIAM INSTITUTE est l’école de Droit de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA).

https://williamsinstitute.law.ucla.edu