Un été inoubliable à La Ronde !

La Ronde promet une saison riche en sensations et en divertissements. Fidèle à elle-même, le parc propose une programmation variée, remplie d’événements captivants et de nouveautés à découvrir.

Que la fête continue à L’International des feux Loto-Québec

Du 26 juin au 31 juillet, le ciel montréalais brillera de mille feux lors de la 39e édition de L’International des feux Loto-Québec. Huit spectacles pyromusicaux (mêlant musique et arts pyrotechniques) seront présentés, dont six dans le cadre de la prestigieuse compétition internationale. Des équipes venues des quatre coins du globe tenteront de décrocher le Jupiter d’or, la plus haute distinction dans le monde de la pyrotechnie.

Les représentations débuteront à 22 h, beau temps, mauvais temps. Voici le calendrier des spectacles : le jeudi 26 juin, Viva latino ; le jeudi 3 juillet, l’Italie ; le dimanche 6 juillet, le Japon ; le jeudi 10 juillet, le Canada ; le jeudi 17 juillet, la Suisse ; le jeudi 24 juillet, les États-Unis ; le dimanche 27 juillet, la France ; et le jeudi 31 juillet, place à la finale des étoiles avec un Hommage à Taylor Swift.

Pour vivre toute la magie de l’événement, il faut vraiment vivre les feux en direct de La Ronde ! Les gradins au bord du lac des Dauphins offrent une vue imprenable sur les feux accompagnés de la trame sonore synchronisée, pour un spectacle époustouflant.

Autres événements à ne pas manquer

Festival Saveurs extrêmes – Du 12 au 26 juillet

Osez l’extrême ! Épices brûlantes, acidité surprenante, douceurs exagérées : vos papilles seront mises à l’épreuve avec des défis gourmands à relever.

Le Monstre fête ses 40 ans

Le 20 juillet 2025, la célèbre montagne russe emblématique de La Ronde fêtera ses 40 ans. Plusieurs activités seront au rendez-vous pour fêter. Une journée à ne pas manquer.

La Ronde vire country pour la première fois, en août

Les deux derniers week-ends d’août, La Ronde vibrera au rythme du country et transformera le Fort Edmonton : spectacles d’artistes country émergeant au bar le Saloon, animation et cours de danse en ligne, taureau mécanique et jeux d’adresse géants pour petit.e.s et grand.e.s sur la grande place. Des artisan.ne.s de chez nous seront invité.e.s à présenter leurs produits phares country, kiosque de photos thématiques… tout est mis en place pour vivre une ambiance festive en musique et en danse à la mode Country.

SOIRÉES ADRÉNALINE 3e édition, les samedis 6, 13 et 20 septembre

Les soirées Adrénaline reviennent cette année pour le plaisir de nos visiteurs et visiteuses : des sensations fortes dans nos manèges à la noirceur. Ambiance DJ, animation fluo et lumineuse. Osez l’aventure nocturne et vivez des sensations inédites en faisant des manèges dans l’obscurité. La plupart des manèges seront ouverts aux invité.e.s, à l’exception des manèges pour enfants du Pays de Ribambelle.

Festival de la Frayeur & Fête des Citrouilles en octobre

La Ronde se transforme pour l’Halloween ! Dès 17 h, la Fête des Citrouilles laisse place à un univers d’épouvante. Ce rendez-vous est recommandé aux 12 ans et plus, les monstres évitant toutefois le Pays de Ribambelle.

INFOS | Procurez-vous des billets d’un jour et des passeports sur www.laronde.com

Réservez dès maintenant vos places pour L’International des feux Loto-Québec.