Les Lilis rosé

Vignerons des Pierres Dorées, AOP Coteaux Bourguignons (France) 2024

Code SAQ : 15316462 / 19,90$

Si ce rosé à base de gamay noir à chair blanche est un peu timide au premier nez, il se dévoile davantage en bouche. C’est pas mal gourmand, avec cette impression de croquer à belles dents dans des fraises des champs et de mâcher un bout de feuille de basilic. C’est un compagnon de rêve pour un pique-nique, savouré bien confortablement allongé sur la nappe à carreaux, posée sur l’herbe. La touche d’amertume finale donne à ce rosé un petit extra de personnalité. Un bon rosé champêtre, dans le bon sens du terme. On dit aussi qu’il fait rouler les yeux de plaisir, servi avec du homard — si on se sent moins « campagne ».