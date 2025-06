Rosé Les Berceaux

Ogier, AOP Ventoux (Rhône, France) 2024

Code SAQ : 15460747 / 15,95$

La maison Ogier est bien installée dans l’appellation de Châteauneuf-du-Pape, mais elle rayonne dans les appellations voisines grâce à des partenariats et une vision commune de respect de l’environnement avec d’autres vigneron·ne·s passionné·e·s. On a un assemblage classique du Rhône — grenache noir, syrah et cinsault. Ça donne un rosé au nez séduisant, tant floral que fruité, avec une petite note d’épice douce (cannelle ?). En bouche, j’ai trouvé de jolis arômes de canneberge et de camerise, une bonne amertume et une finale intrigante de poivre et de béton mouillé. Bref, un rosé sec, avec de la personnalité, qui vaut amplement son prix amical.

Un petit nouveau à essayer.