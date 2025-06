Reykjavík, oasis arc-en-ciel au cœur de l’Atlantique Nord

Posée entre mer et montagnes, Reykjavík, capitale la plus septentrionale du monde, est bien plus qu’une escale pour amateurs de volcans et de lagons. Avec sa vie culturelle bouillonnante, ses paysages lunaires et son hospitalité chaleureuse, la ville s’est aussi taillée une solide réputation de destination LGBTQ+ inclusive et progressiste. Un havre de liberté en version nordique.

Petite par la taille, grande par l’ouverture

Avec moins de 140 000 habitant·es, Reykjavík cultive une ambiance de village cosmopolite. On y croise des pêcheurs au port, des artistes dans les cafés, et des couples queer main dans la main, en toute simplicité. L’Islande a longtemps été à l’avant-garde des droits LGBTQ+ : elle a dépénalisé l’homosexualité dès 1940, légalisé le mariage pour tou·tes en 2010, et offert l’égalité d’adoption aux couples de même sexe. Elle fut aussi le premier pays au monde à élire une cheffe d’État ouvertement lesbienne, Jóhanna Sigurðardóttir, en 2009.

Cette ouverture se reflète dans la société islandaise, où les questions LGBTQ+ suscitent peu de controverse. Reykjavík en est le reflet le plus éclatant. Ici, la diversité sexuelle et de genre n’est pas un argument marketing, c’est un fait social intégré.

Une scène queer modeste mais vibrante

Malgré sa petite taille, Reykjavík offre une vie nocturne LGBTQ+ unique, conviviale et décomplexée. Le cœur battant de cette scène est Kiki Queer Bar, seul bar gay officiel du pays, situé sur la rue commerçante Laugavegur. Haut en couleur, avec ses murs arc-en-ciel et ses soirées dansantes jusqu’au petit matin, Kiki attire autant les locaux que les touristes queer venus du monde entier.

Mais Reykjavík ne se limite pas à un seul lieu. Plusieurs établissements, comme Bravó, Gaukurinn (connu pour ses drag shows et soirées alternatives) ou encore Paloma, accueillent une clientèle diverse et proposent une programmation inclusive, souvent avec une forte touche artistique.

Et surtout, les bars ici n’ont pas besoin d’être “étiquetés LGBTQ+” pour être accueillants. L’esprit islandais repose sur une tolérance fluide, où la sexualité ou le genre ne définissent pas l’accès aux lieux ni aux communautés.

Reykjavík Pride : fierté en format nordique

Chaque mois d’août, Reykjavík devient encore plus colorée avec la Reykjavík Pride, une célébration haute en couleur et profondément communautaire qui attire environ 100 000 personnes — soit près d’un tiers de la population du pays. Pendant une semaine, concerts, panels, lectures, drag brunchs, conférences et soirées s’enchaînent, culminant avec le défilé dans les rues du centre-ville. Ce n’est pas le plus grand Pride du monde, mais certainement l’un des plus sincères et chaleureux.

Ce qui distingue Reykjavík Pride, c’est sa volonté d’inclure autant la dimension militante que festive. On y aborde les réalités des personnes trans, non-binaires et intersexes, dans un esprit d’éducation populaire et de solidarité, bien au-delà du simple marketing arc-en-ciel.

Culture, nature et bien-être au programme

Ceux et celles qui visitent Reykjavík pour ses attraits LGBTQ+ y découvrent aussi une offre culturelle foisonnante. Le Musée national d’Islande retrace l’histoire du pays, tandis que des lieux comme le Reykjavík Art Museum ou la Galerie Nationale offrent une plongée dans la scène artistique islandaise contemporaine.

Pour les amateur·ices de littérature queer, Reykjavík — ville de Halldór Laxness et capitale UNESCO de la littérature — abrite plusieurs librairies indépendantes où trouver des œuvres locales LGBTQ+, comme celles de l’auteur non-binaire Elías Knörr.

Et bien sûr, la nature n’est jamais loin. Les visiteurs peuvent partir en excursion vers les chutes de Gullfoss, les geysers du Cercle d’or ou encore les bains géothermiques du Blue Lagoon, où la nudité et les corps divers sont accueillis sans jugement. Un détour par les piscines municipales, véritables institutions locales, s’impose aussi — elles sont souvent le lieu de rencontre le plus “queer friendly” de la ville.

Une destination inclusive à taille humaine

En Islande, personne ne s’étonne qu’un couple gay s’embrasse en public ou qu’une personne trans utilise les toilettes correspondant à son genre. Les Islandais·es cultivent une indifférence bienveillante face aux normes rigides de genre. Ici, l’individualité prime, et la liberté d’être soi est une valeur profondément enracinée.

Pour les voyageur·ses LGBTQ+, Reykjavík offre ainsi un rare mélange : la tranquillité d’esprit, une ambiance festive sans superficialité, et une nature d’une beauté à couper le souffle. Qu’on vienne pour danser, se ressourcer ou militer, cette ville nordique rappelle qu’il est possible de vivre fièrement, même aux confins du cercle polaire.

INFO PRATIQUE