Le pape Léon XIV confirme sa position sur la bénédiction de couples de même sexe

Un haut responsable du Vatican a confirmé la position du pape Léon XIV concernant le mariage entre personnes de même sexe.

Selon le National Catholic Reporter, le cardinal Víctor Manuel Fernández, à la tête du dicastère pour la doctrine de la foi, a déclaré à un journaliste italien la semaine dernière que les bénédictions de couples de même sexe (approuvée par le prédécesseur de Léon, Benoit VII) allaient se poursuivre.

Rappelons que ces bénédictions ne peuvent pas être considérées comme équivalentes à un mariage, mais sont tout de même une reconnaissance de la relation qu’entretiennent deux personnes deux personnes.

Lorsqu’on lui a demandé si le pape comptait faire marche arrière, le cardinal Víctor Manuel Fernández a répondu : « Je ne crois vraiment pas, la déclaration va demeurer. »

Même si le pape Léon XIV a pris position par le passé sur certains enjeux sociaux – comme les politiques migratoires de l’administration Trump ou en exprimant sa sympathie à la suite du décès de George Floyd – il a tenu beaucoup moins de propos positifs à l’égard des personnes LGBTQ+.

Léon a déjà affirmé que la famille est « fondée sur l’union stable entre un homme et une femme », mais il a aussi ajouté : « Personne n’est exempté de l’effort à faire pour respecter la dignité de chaque être humain, en particulier les plus fragiles et vulnérables, qu’il s’agisse des enfants à naître ou des personnes âgées, des malades ou des sans-emploi, des citoyens comme des personnes immigrantes. »

En 2012, alors qu’il était supérieur de l’ordre des Augustins, il avait critiqué les médias de divertissement qui, selon lui, faisaient preuve de « sympathie envers des croyances et des pratiques contraires à l’Évangile », mentionnant entre autres le « mode de vie homosexuel » et les « familles alternatives composées de partenaires de même sexe et de leurs enfants adoptés ».

François avait essuyé des critiques de la part de certains évêques plus conservateurs pour avoir soutenu les bénédictions de couples de même sexe. Certains ont affirmé que cette décision contredisait la position officielle de l’Église sur le mariage homosexuel. François avait ensuite précisé qu’il soutenait les bénédictions pour les personnes LGBTQ+, mais pas pour leurs unions. Il avait déclaré au magazine italien Credere : « Je ne bénis pas un mariage homosexuel. Je bénis deux personnes qui prennent soin l’une de l’autre, et je leur demande aussi de prier pour moi. La bénédiction ne doit être refusée à personne. À personne, personne. Attention, je parle ici de ceux qui sont capables de recevoir le baptême. »