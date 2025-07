«Lesbian Wilderness Retreat from Hell» : une retraite pas comme les autres

Gwyneth McFall Gorman et Christina Saliba souhaitent emmener les festivaliers de la Fierté dans une « retraite dans le bois » qu’ils et elles ne sont pas près d’oublier. Les deux créatrices montréalaises sont à l’origine de la comédie interactive Lesbian Wilderness Retreat from Hell, mise en scène par leur complice Mariah Inger. Présenté en anglais avec surtitres en français, le spectacle sera à l’affiche du Cabaret Lion d’Or, du 31 juillet au 9 août, en partenariat avec Fierté Montréal.

Le trio avait déjà collaboré sur la pièce culte Lesbian Speed Date from Hell, une comédie satirique inspirée des films d’horreur mélodramatiques et des particularités de la culture lesbienne à l’ère des réseaux sociaux et des applications de rencontre. Créée en 2019, cette production avait été présentée au Festival de la Bête Noire, à OFF Juste pour Rire et à Fierté Montréal.

Elles récidivent avec Lesbian Wilderness Retreat, où cinq influenceuses sont invitées à une retraite en nature… un décor trop parfait pour être vrai. Lorsqu’elles réalisent qu’elles sont les instruments d’une sinistre fantaisie de vengeance, elles doivent faire face aux conséquences — alors que leurs moindres gestes sont diffusés en direct sur le web. « Le titre s’inspire des films d’horreur des années 1950 à 1970 comme The Blob, The Thing ou Killer Klowns from Outer Space — des titres si évocateurs qu’ils brisaient la barrière entre les comédiens et le public », explique Christina Saliba.

« C’est un genre qu’on voit rarement : une comédie-horreur dans le style des années 1980 et 1990 », ajoute Mariah Inger, la metteuse en scène. « Chaque personne qui a lu le scénario a éclaté de rire. »

En plus des codes du cinéma d’horreur et de la culture web, la pièce puise dans l’esthétique et les mécanismes de la téléréalité. Le public sera invité à voter pendant la représentation pour décider qui sera pardonné… et qui sera annulé, précise Mariah Inger, qui rêvait depuis longtemps d’explorer l’interactivité au théâtre.

Cette multiplicité de fins possibles représente un beau défi pour les comédien·ne·s, qui doivent apprendre davantage de texte et s’adapter en direct selon les choix du public. « Tout le monde apprend en travaillant. C’est un processus en constante évolution, mais la distribution est magnifique, et Christina et Gwen ont su créer des conclusions variées sans trahir l’esprit de la pièce », explique la metteuse en scène. « C’est vraiment une joie de voir cet univers prendre vie. »

Mariah Inger reconnaît qu’une partie des références pourrait se perdre en traduction pour le public unilingue francophone. « Cela dit, la pièce est profondément ancrée dans les réalités contemporaines. Tout le monde a vu les médias sociaux s’infiltrer dans sa vie, tout le monde comprend ce que sont la culture de l’annulation ou les excuses creuses. C’est une œuvre que tout le monde peut apprécier, mais c’est une pièce queer, et les personnes de la communauté y trouveront des résonances fortes. »



Une portion des recettes sera versée à un projet d’aide humanitaire en Palestine.

INFOS | Lesbian Wilderness Retreat from Hell, présenté en anglais avec surtitres en français, le spectacle sera à l’affiche du Cabaret Lion d’Or, entre le 31 juillet et le 9 août. Les billets sont disponibles en ligne : https://www.misfitfilms.ca/theatre