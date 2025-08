Week-end Pup Montréal 2025, un rendez-vous fétiche haut en couleurs

Montréal s’apprête à vibrer au rythme des jappements, des talons, des corps sexy… et de la poutine! Du 1er au 3 août 2025, la métropole québécoise accueille la 8e édition du Week-end Pup Montréal, un événement festif, communautaire et hautement inclusif qui célèbre la diversité de la scène puppy-play et fétiche LGBTQ+.

Une tradition bien ancrée

Né en 2016 dans le cadre du défunt Week-end Fusion, le Concours Pup Montréal est devenu un pilier du calendrier fétiche montréalais. Trois jours durant, la communauté se retrouvera dans une ambiance électrisante, inclusive et empreinte de tendresse.

Une fin de semaine bien remplie

Le coup d’envoi sera donné le 1er août avec un 5 à 7 de lancement au bar Aigle Noir — une occasion parfaite pour renouer les liens et réseauter en toute décontraction. Le cœur du week-end battra fort le 2 août, au Bain Mathieu, dès 18 h, avec le très attendu Concours Pup Montréal 2025. La soirée se poursuivra à 22 h avec le KINK Playground, une fête fétiche enflammée au même endroit. Enfin, le 3 août, l’événement se conclura dans une atmosphère conviviale avec un « Dîner Poutine » dès 13 h, au Bar Le Stud.

Un concours, mais surtout une communauté

« C’est la huitième édition depuis la création du titre en 2016, à l’époque du Week-end Fusion », rappelle Titan Forest, organisateur principal du concours. Ancien titré (Pup Titan, 2018) et artisan du renouveau post-pandémie, il souligne : « Sillas, Pup Montréal 2019, a accepté de prolonger son titre pendant la pandémie. Ensemble, nous avons relancé le concours en 2022 pour permettre à la communauté de briller à nouveau après cette période difficile. » Cette année, cinq pups sont en lice : Pixel, Enzo, Czar, Spyke et Talon. Ils devront faire preuve de charisme, de créativité et de fierté pour séduire un jury aussi divers qu’engagé.

Des juges d’exception

Parmi les membres du jury :

• Vixen, Pup Montréal 2024 — première personne non binaire et première femme à

remporter le titre.

• Sillas, titré de 2019 à 2021, désormais juge vétéran et figure clé de la relance post-COVID.

• Sir Canis The Jackal, titulaire du titre South Central Handler (États-Unis) et activiste chevronné dans les communautés leather et pup.

• Bilal Sakr, militant LGBTQIA+, président du Réseau de la Fierté à Services partagés Canada, et M. Ours Montréal 2024.

• Pup Alpha Bandit, jeune pup trans du Texas, activiste passionné et lauréat de South Central Pet 2024, pour qui le puppy-play rime avec engagement social.

Un duo flamboyant à l’animation

Sur scène, le concours sera animé par un tandem des plus irrésistibles : Ben Addiction, drag queen militante, brillante et engagée, qui crée des ponts entre les univers du kink, du drag et de l’art queer; et Sœur Kiss A Ring, membre charismatique des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence de Montréal, grande bavarde bien connue des scènes fétiches et bear.

On savait déjà que Danny Godbout, M. Cuir Montréal 2011 et président du Club de Cuir Latex Phoenix de Montréal, ainsi que Pup Jack Starlight, bénévole chez WoofMTL, seraient les Tally Masters (responsables du calcul des points) de cette compétition.

Performances, émotions… et rires

La soirée du concours s’annonce aussi émotive que festive, ponctuée de talents et de surprises. On y retrouvera notamment Big, M. Ours Montréal 2025, Pup Okami, ainsi que les collectifs WoofMTL, Les Drags Patronnesses et Bear It, réunis pour un Talent Show inédit. « On adore mettre en lumière les talents de notre communauté. Cette année, on pousse encore plus loin la collaboration avec les groupes communautaires », souligne Titan Forest. Et pour danser jusqu’au bout de la nuit : KINK Playground, en partenariat avec Bear It, avec les DJ Gordon John (UK) et DJ Ren (Montréal), toujours au Bain Mathieu.

Une communauté fière, visible et accueillante

Depuis 2022, le Week-end Pup Montréal s’inscrit aussi dans le calendrier officiel de Fierté Montréal, dans un esprit de collaboration étroite et respectueuse. « Dès le départ, la collaboration a été fructueuse», s’enthousiasme Titan Forest.« Je tiens d’ailleurs à souligner le professionnalisme de l’équipe de Fierté ces dernières années, notamment Guillaume Perrier. On se considère chanceux de donner le coup d’envoi aux festivités de Fierté Montréal à notre façon — en démontrant que notre ville sait accueillir la culture fétiche et les pups LGBTQ+ avec bienveillance. » en profite aussi pour remercier les bénévoles du comité organisateur : « Grâce à leur dévouement, la majorité des événements du 1er au 3 août seront gratuits et accessibles à toute la communauté. » Depuis 2016, sept personnes ont porté le titre de Pup Montréal : 2016 : Pup Dane ; Pup Tosa — 2018 : Pup Titan — 2019 à 2021 : Pup Sillas — 2022 : Pup Fox — 2023 : Pup Okami — 2024 : Pup Vixen. Qui succédera à Vixen et marquera l’histoire du puppy-play montréalais? Réponse le 2 août!

INFOS | facebook.com/ConcoursPupMontreal

Réservation des billets (gratuits) pour le concours et les événements :

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/concours-pup-montreal–2025