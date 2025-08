Le plongeur gai Matteo Santoro décroche l’or aux Mondiaux — son copain célèbre avec émotion

Le jeune prodige italien Matteo Santoro et sa partenaire Chiara Pellacani deviennent champions du monde. Son copain, le plongeur espagnol Max Linan, lui rend un vibrant hommage.

Le plongeur italien Matteo Santoro n’a que 18 ans, mais il vient d’ajouter un titre prestigieux à son impressionnant palmarès. Mercredi, il a remporté la médaille d’or au tremplin mixte de 3 mètres, aux côtés de sa partenaire Chiara Pellacani, lors des Championnats du monde aquatiques à Singapour.

Il s’agit d’une première historique pour l’Italie, qui n’avait jamais remporté l’or dans une épreuve synchronisée aux Mondiaux.

Le duo a devancé l’Australie, représentée par Cassiel Rousseau et Maddison Keeney, qui repart avec l’argent, tandis que la Chine (Cheng Zilong et Li Yajie) a décroché le bronze.

Une histoire d’amour au grand jour

La victoire survient quelques semaines seulement après que Santoro a officialisé sa relation avec Max Linan, un autre plongeur d’élite de 19 ans, qui représente l’Espagne. C’est via Instagram que Linan avait confirmé leur couple, célébrant leur première année ensemble. Il avait également précisé à Outsports que lui et Santoro sont tous deux ouvertement gais.

Présent lui aussi aux Mondiaux, Linan a terminé 23e sur 59 à l’épreuve du tremplin individuel de 1 mètre, puis 14e au synchro 3 mètres avec son coéquipier Juan Cortes. Il participera également à l’épreuve individuelle de 3 mètres — tout comme Santoro — dès jeudi.

Fier de son copain, Linan a publié une story Instagram pour féliciter Santoro et Pellacani, accompagnée d’emojis de médaille d’or et de larmes de joie.

Une complicité gagnante

Né à Rome, Matteo Santoro est considéré comme un phénomène dans le monde du plongeon. Il a participé à ses premiers Mondiaux seniors en 2022 à Budapest, où il avait déjà décroché l’argent avec Pellacani. Ensemble, ils ont maintenant accumulé huit médailles en synchro mixte, que ce soit aux Championnats du monde, aux Européens ou aux Jeux européens. Leur complicité est telle que Santoro les décrit comme « presque frère et sœur ».

Après leur victoire à Singapour, Santoro s’est dit comblé :

« Je suis tellement heureux. Avec Chiara, je peux rester calme. J’ai fait des exercices de respiration pour me distraire. Demain, j’ai l’épreuve individuelle du 3 mètres. Je fête ce soir, mais il faudra vite me remettre dedans. »

Cap sur Miami

Dès le mois d’août, Santoro traversera l’Atlantique pour rejoindre l’Université de Miami, où il intégrera l’équipe Hurricanes de natation et plongeon. Pellacani s’entraîne déjà là-bas.

« On se connaît vraiment bien, et ça nous aide énormément, dit-elle. On connaît nos styles de plongeon respectifs. J’ai hâte que Matteo me rejoigne à Miami pour qu’on puisse s’entraîner ensemble plus souvent. »

Pas le premier d’une lignée de champions gais

Matteo Santoro s’inscrit dans une lignée de plongeurs gais de haut niveau qui ont marqué l’histoire des Championnats du monde et des Olympiques. On pense notamment à l’Américain Greg Louganis (cinq médailles d’or entre 1978 et 1986), à l’australien Matthew Mitcham (médaillé d’or aux Jeux de Beijing), au Britannique Tom Daley (quatre médailles d’or de 2009 à 2024), ou encore à l’Australien Mathew Helm, médaillé d’or en synchro en 2003.