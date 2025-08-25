Prodige de la guitare acoustique moderne, Marcin de retour à Québec

Lundi, 25 août 2025
    Le jeune virtuose de la guitare percussive, Marcin, est de retour au Palais Montcalm le 13 septembre, dans le cadre de sa tournée Solo Dragon. À tout juste 24 ans, ce phénomène polonais bouscule les conventions de la guitare acoustique et impressionne partout où il passe, tant par sa maîtrise technique que par son imagination débordante.

    En tournée pour présenter les pièces de son plus récent album, Dragon in Harmony, l’artiste promet une soirée électrisante, entre compositions originales et relectures audacieuses de grands classiques. Sur cet album acclamé, il s’entoure de collaborateurs prestigieux, dont Tim Henson (Polyphia), Portugal. The Man, Delaney Bailey et Ichika Nito, pour explorer les limites sonores de la guitare acoustique.

    Une ascension fulgurante
    Marcin a été révélé au grand public en remportant le concours Must Be The Music en Pologne à l’adolescence. Dès l’âge de 16 ans, il faisait déjà le buzz avec une vidéo virale qui annonçait l’émergence d’un style unique mêlant classique, flamenco, percussion et techniques modernes de tapping. Son passage en demi-finale à America’s Got Talent en 2019 l’a propulsé sur la scène internationale. Depuis, il a récolté plus de 200 millions de vues sur ses vidéos et s’est bâti une impressionnante communauté de 1,6 million d’abonnés sur YouTube.

    Ses interprétations d’œuvres aussi variées que Kashmir de Led Zeppelin, la Sonate au clair de lune de BeethovenToxicity de System of a Down ou même Alors on danse de Stromae témoignent d’un éclectisme assumé. Plus récemment, on a pu entendre ses talents dans la bande sonore de la populaire série One Piece sur Netflix.

    Une révolution musicale aux accents percussifs
    Marcin n’est pas qu’un interprète éblouissant, c’est aussi un innovateur. Formé au classique dès l’âge de 10 ans, il a développé une technique hybride, entre rigueur académique et instinct rythmique. Son jeu mêle mélodie, rythmique et percussion dans une chorégraphie millimétrée, exploitant tout le potentiel de son instrument.

    Soutenu par les plus grands
    Son audace ne passe pas inaperçue : Steve Vai, devenu son mentor, l’a pris sous son aile. Des figures comme Tom Morello, Jack Black ou encore le magazine Guitar World (qui l’a qualifié en 2022 de « l’un des guitaristes les plus talentueux de sa génération ») louent son originalité et sa virtuosité. Pour Marcin, l’objectif est clair : prouver que la guitare acoustique peut être aussi spectaculaire, expressive et cool que la guitare électrique. « Il y a quelque chose de profondément physique dans mon jeu», confiait-il récemment en entrevue.

    «Je veux repousser les frontières de l’instrument et montrer à quel point la guitare acoustique peut être moderne. Ce spectacle, c’est un condensé de tout ce que je suis aujourd’hui. »

    Une soirée à ne pas manquer
    Le 13 septembre prochain, Marcin déploiera son monde sonore dans l’écrin de la salle Raoul-Jobin. Entre puissance brute et sensibilité, technique fulgurante et musicalité sans faille, il offrira un spectacle rare, à la croisée des genres et des époques. Un rendez-vous immanquable pour les amoureux de la guitare et tous ceux qui veulent découvrir un artiste hors norme qui redéfinit, à lui seul, le visage de la guitare du XXIe siècle.

    INFOS | Marcin – Solo Dragon Tour, au Palais Montcalm de Québec, le 13 septembre 2025
    Billets sur : www.palaismontcalm.ca

    – Article publié le 10 août 2025

