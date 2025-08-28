Jeudi, 28 août 2025
    Les grands spectacles du Pôle olympique

    Yves Lafontaine
    par Yves Lafontaine
    Événements
    Du 7 au 10 août, le Parc olympique a été le théâtre de spectacles gratuits célébrant les artistes de la diversité sexuelle et de genre d’ici et d’ailleurs.

    L’ouverture de la série de spectacles a été flamboyante avec la plus grande soirée drag extérieure gratuite au monde qui a attiré près de 60 000 spectateur·rice·s. Animée par Barbada et Rita Baga, cette soirée a présenté la royauté drag locale et internationale, avec des performances spectaculaires de figures emblématiques issues des franchises RuPaul’s Drag Race telles que Detox, Kennedy Davenport, Gisèle Lullaby, Lemon, Pandora Nox et bien d’autres. Boots et paillettes en folie pour une ambiance électrique. 

    DistinXion a mis en lumière les femmes queers et les personnes non-binaires, dans une programmation inédite et puissante. Le public a vibré aux performances de Fefe Dobson, Jamie Finn et G Flip, qui ont porté haut la fierté queer avec intensité et charme. Fierté, puissance et célébration des identités racisées : Xcellence a rassemblé des artistes de renom tels que Iniko, Bilal Hassani et la légendaire Ivy Queen, dans une soirée marquée par l’expression culturelle et artistique des communautés 2SLGBTQIA+ racisées. Une performance marquante et électrisante. 

    Pour clore cette trilogie de spectacles en beauté, le Méga T-Dance a installé la plus grande piste de danse extérieure de Montréal, dès 15 h. Au programme : DJ sets d’envergure avec notamment Black Flaming, Henrique Viana et Marti Frieson, pour transformer l’Esplanade en une gigantesque piste de fête jusqu’à la tombée de la nuit.

    Photo : PASCAL FOREST / EXPOSITION DU FUGUES
    sur les drapeaux de la fierté et identitaires
    Photo : PASCAL FOREST / DETOX
    Photo : PASCAL FOREST / Rainbow a fait plaisir au public en les faisant jouer à la Fureur.
    Photo : PASCAL FOREST / Gisèle Lullaby au G-Stop de l’Espace VIQ.
    Photo : PASCAL FOREST / G Flip a déployé toute son énergie à DistinXion
    Photo : PASCAL FOREST / Jamie Fine a créer un superbe connection avec le public à DistinXion.
    Photo : PASCAL FOREST / DJ Mansa a fait danser le public sos les grandes chaleurs.
    Photo : PASCAL FOREST / Méga T-Dance
    Photo : PASCAL FOREST / : Soirée Xcellence à l’Eplanade Olympique
    Photo : PASCAL FOREST / : Soirée Xcellence à l’Eplanade Olympique
    Photo : PASCAL FOREST / Méga T-Dance
    Photo : PASCAL FOREST / Méga T-Dance

    Prix communautaires et rayonnement
    Les Prix communautaires de Fierté Montréal ont une fois de plus reconnu les contributions majeures de collectifs et d’individus au rayonnement et à la défense des droits 2SLGBTQIA+. Le Prix Claude-Tourangeau, pour la lutte contre la sérophobie, a été remis à GAP-VIES.

    Le Prix Bâtisseur, soulignant l’engagement à la défense des droits LGBTQ+ au Québec, a été décerné au Conseil québécois LGBT. Le Prix John-Banks, pour la contribution exceptionnelle au mouvement de la Fierté, a été remis aux Sœurs de la perpétuelle indulgence de Montréal. Nouveauté cette année : le Prix Mado a salué la carrière d’exception de Mado Lamotte, pionnière de l’art drag montréalais. Ce prix lui a été remis lors de la soirée 100% Drag sur l’Esplanade du Parc Olympique.

    Photo : Fierté Montréal / Prix communautaires de
    Fierté Montréal ConseilQuebecoisLGBTQ+
    Photo : Fierté Montréal / prix communautaires
    de Fierté Montréal GAP-VIE
    Photo : Fierté Montréal / Prix communautaires de
    Fierté MontréalPrix Les SOeurs
    Photo : PASCAL FOREST /Mado Lamotte fait irruption sur scène sous la haie d’honneur.

