Les grands spectacles du Pôle olympique



Du 7 au 10 août, le Parc olympique a été le théâtre de spectacles gratuits célébrant les artistes de la diversité sexuelle et de genre d’ici et d’ailleurs.

L’ouverture de la série de spectacles a été flamboyante avec la plus grande soirée drag extérieure gratuite au monde qui a attiré près de 60 000 spectateur·rice·s. Animée par Barbada et Rita Baga, cette soirée a présenté la royauté drag locale et internationale, avec des performances spectaculaires de figures emblématiques issues des franchises RuPaul’s Drag Race telles que Detox, Kennedy Davenport, Gisèle Lullaby, Lemon, Pandora Nox et bien d’autres. Boots et paillettes en folie pour une ambiance électrique.

DistinXion a mis en lumière les femmes queers et les personnes non-binaires, dans une programmation inédite et puissante. Le public a vibré aux performances de Fefe Dobson, Jamie Finn et G Flip, qui ont porté haut la fierté queer avec intensité et charme. Fierté, puissance et célébration des identités racisées : Xcellence a rassemblé des artistes de renom tels que Iniko, Bilal Hassani et la légendaire Ivy Queen, dans une soirée marquée par l’expression culturelle et artistique des communautés 2SLGBTQIA+ racisées. Une performance marquante et électrisante.

Pour clore cette trilogie de spectacles en beauté, le Méga T-Dance a installé la plus grande piste de danse extérieure de Montréal, dès 15 h. Au programme : DJ sets d’envergure avec notamment Black Flaming, Henrique Viana et Marti Frieson, pour transformer l’Esplanade en une gigantesque piste de fête jusqu’à la tombée de la nuit.

sur les drapeaux de la fierté et identitaires

Rainbow a fait plaisir au public en les faisant jouer à la Fureur. Gisèle Lullaby au G-Stop de l'Espace VIQ. G Flip a déployé toute son énergie à DistinXion Jamie Fine a créer un superbe connection avec le public à DistinXion.

DJ Mansa a fait danser le public sos les grandes chaleurs. Méga T-Dance

Soirée Xcellence à l'Eplanade Olympique Méga T-Dance

Prix communautaires et rayonnement

Les Prix communautaires de Fierté Montréal ont une fois de plus reconnu les contributions majeures de collectifs et d’individus au rayonnement et à la défense des droits 2SLGBTQIA+. Le Prix Claude-Tourangeau, pour la lutte contre la sérophobie, a été remis à GAP-VIES.

Le Prix Bâtisseur, soulignant l’engagement à la défense des droits LGBTQ+ au Québec, a été décerné au Conseil québécois LGBT. Le Prix John-Banks, pour la contribution exceptionnelle au mouvement de la Fierté, a été remis aux Sœurs de la perpétuelle indulgence de Montréal. Nouveauté cette année : le Prix Mado a salué la carrière d’exception de Mado Lamotte, pionnière de l’art drag montréalais. Ce prix lui a été remis lors de la soirée 100% Drag sur l’Esplanade du Parc Olympique.

