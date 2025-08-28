Le Village en effervescence

Au cœur des festivités, le Village a vibré aux couleurs de l’arc-en-ciel grâce à une programmation artistique et communautaire plus développé que jamais elle a été depuis longtemps dans le quartier, au plus grand bonheur des habitué.es. La scène extérieure a accueilli des spectacles de drag, de rock, de burlesque, des DJ sets, du Bollywood, de la pop, spectacles pour enfants et même une course à talons hauts (La Course capotée, attirant un peu plus de 30 000 personnes.

La première édition du Marché Arc-en-ciel (1er au 3 août) a mis de l’avant des artistes, artisan·e·s et entrepreneur·e·s queer, accueillant plus de 115 000 visiteur·euse·s. Le Quartier général du festival, installé pour la première fois rue Sainte-Catherine Est, a offert un espace de rencontre avec kiosque d’information, exposition photo communautaire et boutique. Les Journées communautaires des 8 et 9 août ont pour leur part rassemblé plus de 400 000 personnes.

Photo : PASCAL FOREST / Complètement Gaga par Lady Boom Boom et ses danseurs sur la scène Dovato. Photo : MARC LANDREVILLE / La Course Capotée Photo : PASCAL FOREST / Les Drags patronnesses Photo : PASCAL FOREST / Après le défilé, pole dancing devant le Stock