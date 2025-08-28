Sherbrooke, une ville vibrante au cœur des Cantons-de-l’Est

Entre rivières, lacs et montagnes, Sherbrooke séduit par son énergie urbaine et la richesse de son environnement naturel. Ici, les festivals rythment les nuits d’été, les spectacles résonnent bien après la tombée du rideau et la culture s’exprime dans toutes ses nuances. Sherbrooke est reconnue pour son ouverture à la diversité notamment culturelle où francophones, anglophones et communautés venues des quatre coins du monde cohabitent et créent une atmosphère unique. Que vous soyez amateur ou amatrice de culture, de gastronomie ou d’aventures en plein air, Sherbrooke est une destination incontournable pour une escapade aux multiples saveurs.

Savourer la créativité des chefs sherbrookois

Au centre-ville, la rue Wellington est une véritable artère gourmande où terrasses, cafés et restos débordent d’authenticité. Les chefs et restaurateurs y partagent une passion commune : mettre en valeur les produits frais de la région, du terroir aux saveurs exotiques. Les menus sont diversifiés : cuisine contemporaine, plats traditionnels revisités, saveurs internationales ou options végétariennes créatives. Chaque adresse raconte une histoire culinaire unique.

On y déguste des assiettes colorées, inspirées de la saison. Que vous cherchiez une ambiance décontractée ou une table gastronomique, Sherbrooke saura vous combler.

Des séjours qui ont du charme

Prolonger son escapade à Sherbrooke, c’est aussi profiter d’un accueil chaleureux et d’hébergements qui allient confort et originalité, dans le respect de l’individualité de chacun. L’auberge Marquis de Montcalm, par exemple, séduit par son décor inspiré des grandes maisons européennes et son cachet historique hors du commun. C’est un lieu intime où chaque détail contribue à créer une expérience mémorable. Pour un séjour moderne et dynamique, l’Hôtel Delta de Sherbrooke propose des chambres rénovées, une salle d’entraînement, un resto-bar reconnu et des services adaptés tant aux couples qu’aux familles ou aux voyageurs d’affaires. Peu importe vos envies, vous trouverez un hébergement à votre mesure, dans une ville qui sait accueillir.

L’automne à Sherbrooke : une saison d’expériences

La belle saison estivale laisse place à un automne riche en couleurs et en événements qui rassemblent.

• Le Rendez-vous d’Howard (4 au 7 septembre 2025) transforme le Domaine Howard en un lieu de célébration du patrimoine, des arts et de l’histoire. Dans ce parc aux demeures

patrimoniales remarquables, découvrez une programmation qui rend hommage aux cultures fondatrices de la région.

• Fière la Fête (8 au 14 septembre 2025) invite à célébrer la diversité dans une ambiance festive, inclusive et familiale. Parades colorées, spectacles de drag, conférences et ateliers

viennent enrichir cette semaine dédiée à l’égalité et à la fierté.

• Rivières de Lumières (11 au 13 septembre 2025) illumine le centre-ville d’une féerie de lanternes. Ateliers créatifs, marché de nuit et grand déambulatoire rassemblent petits et grands dans une atmosphère magique.

• Bellevue en couleurs (27-28 septembre et 4-5 octobre 2025) met en valeur le parc du

Mont-Bellevue, situé en plein cœur de la ville. Montez à bord de la remontée mécanique pour admirer les paysages flamboyants et profiter d’activités familiales dans un décor automnal spectaculaire.

• Sherbrooke met la table (17 octobre au 2 novembre 2025) séduit les épicuriens en rendant accessibles les meilleures tables de la région. Les menus créatifs, inspirés des produits locaux, offrent une vitrine savoureuse de la gastronomie sherbrookoise.

Une ville à vivre, une ambiance à ressentir

Sherbrooke n’est pas seulement une destination : c’est une expérience. C’est l’occasion de vivre la chaleur d’une communauté accueillante et inclusive, de goûter aux créations d’une gastronomie riche, de s’émerveiller devant la beauté de ses paysages et de se laisser emporter par ses festivals uniques. En toute saison, la ville propose un équilibre parfait entre énergie urbaine et douceur de vivre. Que ce soit pour un week-end dépaysant, une virée culturelle ou une aventure gourmande, Sherbrooke vous invite à ralentir, à découvrir et à célébrer la vie. Une chose est sûre : vous repartirez avec l’envie d’y revenir.

INFOS | SITE WEB : https://sherbrookevibrante.ca

FIÈRE LA FÊTE : https://fierelafete.com/