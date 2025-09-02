Q-TILITIES, premier fournisseur queer de services publics au Canada

Une nouvelle entreprise albertaine vient bouleverser le secteur de l’énergie. Fondée par Chris Cann, Q-TILITIES se présente comme le premier fournisseur de services publics appartenant à des personnes queers au pays.L’entreprise offre de l’électricité, du gaz naturel et des services Internet, avec un objectif clair : réinvestir les profits nets dans la communauté 2SLGBTQ+.

Cann souhaite verser 250 000 $ d’ici 2030 à des organismes queer, que ce soit par des dons directs ou par le parrainage d’événements comme la Fierté à Calgary, Edmonton et dans les régions rurales. Q-TILITIES a déjà remis 1 000 $ à Stonewall Recovery, un organisme venant en aide aux personnes queers en rétablissement de dépendances.

Pour entrer sur le marché, la jeune société s’est associée à UtilityNet, une entreprise calgarienne qui soutient les nouveaux joueurs grâce à son programme Community Energy Marketer, offrant un appui en facturation, tarification et service à la clientèle.

Une réponse à la montée de l’anti-trans

Cann explique avoir lancé Q-TILITIES en réaction à la montée de la rhétorique anti-trans en Alberta et au Canada, ainsi qu’à la diminution du soutien corporatif aux événements LGBTQ+. Calgary Pride, par exemple, a perdu près du tiers de son budget en commandites.

« Je fais ça pour montrer qu’on est ici, qu’on est fièrement queer et trans, et qu’on va soutenir notre communauté, même quand on nous fait sentir qu’on n’est pas importants », affirme-t-il.

Le fondateur critique aussi le rainbow washing, ces campagnes marketing qui exploitent les symboles LGBTQ+ sans réel engagement. Il appelle plutôt les entreprises et les individus à investir directement dans la communauté.

Des tarifs concurrentiels

Grâce à la déréglementation du marché de l’énergie en Alberta, Q-TILITIES peut rivaliser avec plus de 50 détaillants. Son tarif de base actuel est de 7,28 ¢/kWh, avec des frais d’administration de 7,99 $. « Nos prix sont compétitifs et nous serons transparents sur l’utilisation des fonds », promet Cann, qui prévoit publier en ligne les dons et impacts communautaires réalisés.