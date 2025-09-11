Vendredi, 12 septembre 2025
    Hong Kong refuse d’octroyer de nouveaux droits aux couples de même sexe

    Par Logan Cartier
    Le Parlement de Hong Kong a rejeté mercredi un projet de loi qui prévoyait d’octroyer quelques droits aux couples de même sexe unis à l’étranger, un pas en avant certes limité mais qu’espéraient les associations LGBT+ locales.

    Malgré les espoirs des associations LGBT+, le Parlement de Hong Kong a rejeté mercredi un projet de loi accordant certains droits aux couples de même sexe mariés à l’étrange. Le texte portait sur des questions médicales mais aussi funéraires – pour donner la possibilité de rendre visite à son partenaire à l’hôpital, ou encore de disposer de la dépouille de son conjoint après sa mort. Il devait cependant être limité aux seuls couples de même sexe ayant contracté à l’étranger un mariage ou une union civile – le mariage ne leur étant pas ouvert dans cette région méridionale chinoise, comme sur tout le territoire chinois.

    Une majorité des 89 membres de l’assemblée locale a voté mercredi contre le texte présenté par le gouvernement local, après une décision de justice en 2023 qui lui avait ordonné de mettre en place un « cadre alternatif » pour ces couples à qui le mariage est refusé. La législature actuelle n’avait encore jamais rejeté un texte proposé par l’exécutif local.

    Le projet de loi avait suscité la condamnation des trois grands partis pro-Pékin de ce territoire chinois, y voyant une atteinte à la vision traditionnelle de la famille. Il était aussi critiqué par des militants des droits en raison de son caractère limité, celui-ci ne prévoyant par exemple aucun droit au mariage ou à l’adoption. Mais des Hongkongais et associations LGBT+ s’étaient résignés ces dernières semaines à le soutenir, y voyant un rare pas en avant pour l’égalité de tous devant la loi.

    À l’issue du vote, Amnesty International a critiqué « le mépris alarmant des droits » des personnes LGBT+, dénonçant dans un communiqué « un revers qui montre à quel point Hong Kong a encore du chemin à parcourir avant que tous (…) puissent jouir de droits égaux ».

    Les autorités de Hong Kong sont exhortées à présenter un nouveau projet de loi de remplacement.

    L’activiste pour les droits des personnes LGBTQ+, Jimmy Sham, a lui aussi déploré la décision, la qualifiant de « profondément regrettable ». Le projet de loi trouve son origine dans une contestation judiciaire menée par Sham, qui a épousé son mari en 2013 à New York et cherche à obtenir la reconnaissance officielle de leur union à Hong Kong.

