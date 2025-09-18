Vendredi, 19 septembre 2025
    Madonna annonce un nouvel album et retourne sur «le plancher de danse»

    Logan Cartier
    Par Logan Cartier
    La reine de la pop est de retour! Madonna a confirmé aujourd’hui (jeudi 18 septembre) sur Instagram qu’elle prépare un nouvel album et qu’elle retourne, selon ses propres mots, « sur le dance floor ».

    Confessions on a Dance Floor : la suite?

    Tout porte à croire que l’album s’intitulera Confessions on a Dance Floor – Part 2. Dans une série de photos aux teintes rosées, on y voit Madonna vêtue d’une dentelle sensuelle, perchée sur des talons dorés, un sac à main « Pussy Power » à la main.

    « Presque deux décennies plus tard – et c’est comme rentrer à la maison avec Warner Records! », a-t-elle écrit, confirmant son retour chez la maison de disques qui a marqué le début de sa carrière. Elle a enchaîné : « Back to music. Back to the Dance Floor. Back to where it all began! » avant d’ajouter : « COADF – P.2  2026. »

    Il n’en fallait pas plus pour enflammer ses fans. Dans la section commentaires : « The Queen is coming back », « Gorgeous », ou encore « BEST THURSDAY E V E R !!!! ».

    Retour aux sources avec Stuart Price

    Selon Variety, Madonna s’associe de nouveau au DJ et producteur Stuart Price, l’architecte sonore de Confessions on a Dance Floor en 2005, ce qui alimente l’idée d’une véritable suite.

    Ce dixième album studio de la chanteuse reste l’un de ses projets les plus marquants, avec ses hymnes disco-électro comme Hung UpJump et Sorry. L’album, festif et libérateur, tranchait avec l’introspection politique d’American Life. Le succès avait été immédiat : numéro un aux États-Unis et au Royaume-Uni, deux semaines en tête du palmarès britannique, et un Grammy pour le meilleur album dance/électronique.

    Une carrière qui boucle la boucle

    Dans un communiqué repris par Variety, Madonna se confie sur ses débuts : « D’artiste en galère à New York à la signature d’un contrat pour sortir trois simples, ma vie a basculé du jour au lendemain. Depuis le début, Warner Records a été un véritable partenaire. Je suis heureuse de retrouver cette famille et j’ai hâte de continuer à faire de la musique, à surprendre et, pourquoi pas, à provoquer quelques conversations nécessaires. »

    Et le biopic?

    Un autre projet très attendu reste son biopic, annoncé dès 2020, que Madonna devait scénariser et réaliser elle-même. Après plusieurs reports, l’artiste a laissé entendre l’an dernier que le film pourrait plutôt se transformer en série.

    En juillet, l’actrice Julia Garner — choisie pour incarner la chanteuse — a confirmé que le projet est « supposé toujours aller de l’avant ». Elle a ajouté : « Tout ce qui est grandiose prend du temps. »

    Une promesse de fête queer-pop

    Pour les fans queer qui ont toujours trouvé refuge et énergie sur les rythmes de Madonna, ce retour aux sonorités disco-pop pourrait bien rallumer la boule miroir. Et si Confessions Part 1 a défini une génération de danseurs et danseuses de clubs, la suite s’annonce déjà comme l’un des rendez-vous musicaux les plus attendus de 2026.

