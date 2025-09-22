Scabi

Agricola San Valentino, DOP Rubicone (Emilie-Romagne, Italie) 2022

Code SAQ : 11019831 / 20,60$

Voici un sangiovese bio pas piqué des vers, qui évoque la grande plage de Rimini et les délices culinaires de cette belle région bordée par la mer Adriatique et le fameux fleuve Rubicon, traversé par un certain Jules César. C’est le rouge des soupers lasagne ou spaghetti bolognaise, ou avec des plats tomatés,(pour les gens végétariens) partagés en bonne compagnie. Il a un nez de fruits rouges, un peu d’épices douces, et un brin floral. En bouche, il est diablement efficace, et super équilibré. C’est à la fois fruité et gourmand, avec une finale légèrement boisée et réglissée. Un régal!