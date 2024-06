CARTE POSTALE

ROSÉ, GRANDS CHAIS DE FRANCE, AOP COSTIÈRES-DE-NÎMES (RHÔNE, FRANCE)

Code SAQ : 15316454 • 13,95$

L’image parfaite du petit rosé estival ! C’est un assemblage de syrah, avec un peu de grenache noir. J’aime particulièrement son nez bien fruité et rehaussé de quelques notes florales. Super agréable à déguster, il est bien sec et il a une jolie texture. J’aime son petit côté floral et une certaine note presque d’orange sanguine. Et il a une finale assez persistante, très harmonieuse. Bref, pour le prix, c’est un choix judicieux pour se faire plaisir.