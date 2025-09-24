Sotol Texanum Quechol

3 Badge Beverage, Guanajuato (Mexique)

Code SAQ : 15489540 / 105$

Le sotol est un spiritueux ancestral à base de dasylirion, une sorte d’agave. Le sotol texanum a des effluves qui se balancent entre la fumée, les parfums terreux de mesquite, et une légère note de térébenthine. Si vous pensez que ca semble intense, attendez de l’avoir en bouche : c’est une bombe sensorielle. A température pièce, ca évoque la réglisse noire, le pamplemousse grillé, et un côté piment fort et mentholé. Avec son 46° d’alcool, c’est pas d’la p’tite bière. C’est très persistant, et très texturé sur la langue. Servi frais, c’est encore plus piquant. Ca se boit en digestif, ou sert debase de cocktails. Pour palais avertis, mais c’est une expérience sensorielle spectaculaire. Les amateurs de whisky très tourbé devraient essayer ca.