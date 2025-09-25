Tracer des ponts queer, un projet pancanadien d’entrepreneuriat libérateur

En août dernier, une équipe du Carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat arc-en-ciel (ou REKH-CSEA), un projet de recherche communautaire basé à l’Université de l’Alberta, se rendait à Montréal. Objectif: rencontrer des membres de l’écosystème entrepreneurial queer local. Même si un gouffre semble séparer le Québec de l’Alberta en matière d’enjeux 2ELGBTQIA+, cette escapade montréalaise a révélé un désir partagé: comprendre et combattre les obstacles systémiques qui freinent le parcours professionnel des personnes queer partout au pays.

Imaginé et mené par Glynnis Lieb et Michael Lounsbury, avec Anne-José Villeneuve et Gillian Robinson à la codirection francophone, le REKH-CSEA adopte une perspective émancipatoire: un entrepreneuriat favorisant le bien-être holistique individuel, communautaire et sociétal par la libération socioéconomique. Nous dépassons le cadre traditionnel (création d’entreprise, accumulation de richesse) pour privilégier un entrepreneuriat qui libère de l’oppression des pouvoirs économiques et des contraintes sociales.

En mobilisant plusieurs méthodes de recherche (groupes de discussion, sessions d’écoute, consultation d’archives, etc.), nous créerons des ressources, programmes et soutiens ciblés qui répondent aux besoins et aux possibilités identifiés par la communauté et spécifiques au contexte. Nous nous engageons ainsi à aider les entreprises 2ELGBTQIA+ à s’épanouir en maximisant l’inclusivité et en renforçant les initiatives par et pour la communauté.

Un projet bilingue à la rencontre de diverses communautés

Dès la naissance du projet, l’accessibilité linguistique et la représentation de la francophonie étaient des incontournables. À Montréal, nous avons centré les voix francophones et offert une interprétation simultanée aux collègues unilingues anglophones. Mais la planification d’événements et leur déroulement organique dans les deux langues demeurent un beau défi à relever. Cette danse sociolinguistique, on la retrouve à Montréal mais aussi dans les francophonies hors Québec. Dans les prochains mois, nous prévoyons des visites additionnelles dans les communautés francophones en situation minoritaire pour mieux comprendre les complexités auxquelles font face les organismes et entreprises qui y œuvrent.

Pour assurer la représentation de voix diverses dans notre démarche et nos résultats, le projet a parcouru le pays d’ouest en est et du nord au sud: de Vancouver à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, de Whitehorse à Winnipeg, en passant par Toronto, Saskatoon, Yellowknife, Halifax, Montréal, et bientôt Calgary. En favorisant les rencontres ciblées avec des organismes et en maximisant les opportunités de réseautage, ce survol nous aide à mieux comprendre les dynamiques propres à diverses régions du Canada.

Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, où plusieurs personnes entrepreneuses sont à la fois queer et autochtones, nous apprennent que les services doivent tenir compte de l’intersectionnalité pour mieux répondre aux besoins du milieu. Dans les Prairies comme dans les Maritimes, construire des espaces inclusifs demande un vrai travail émotionnel: plusieurs des entreprises queer sont aussi des lieux de bienveillance où les membres de la communauté peuvent développer un sentiment d’appartenance. Un peu partout au pays, les gens trouvent des façons créatives de rester solidaires et de s’entraider malgré l’éloignement.

Notre séjour à Montréal a aussi été fructueux et riche en échanges authentiques. La joie d’échanger avec des membres du milieu (QueerTech, Aide aux Trans du Québec, Chambre de commerce LGBT du Québec, Gris Montréal, Fugues) et la satisfaction de découvrir les efforts de construction entrepreneuriale hors de la cishéteronormativité nous inspirent et ont font naître des relations humaines durables. Que ce soit les soirées dans le Village ou les moments passés à bouquiner à l’Eugélionne, notre visite à Montréal a nourri nos esprits. Le rapport de cette visite sera bientôt disponible en ligne.

Rendez-vous à Edmonton

Le prochain point culminant du projet sera notre conférence, qui aura lieu à Edmonton du

12 au 15 novembre 2025 sous le thème “Se faire une vie, gagner sa vie”. Cet événement rassemblera diverses voix des secteurs communautaire, entrepreneurial, universitaire et gouvernemental pour célébrer l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+ à travers le prisme de la connexion, de la connaissance, de la joie et de la confiance. Au programme: conférences plénières, ateliers interactifs, kiosques d’expositions, cérémonies traditionnelles, occasions de réseautage, spectacles et une panoplie d’autres événements de joie queer! Suivez-nous sur les médias sociaux pour découvrir toute la programmation.

Envie d’une escapade dans l’Ouest cet automne ? Inscrivez-vous à la conférence et joignez-vous à nous au mois de novembre. Au bord de la rivière Saskatchewan Nord et à moins de quatre heures de route des Rocheuses, la capitale albertaine vous attend!

Financé par la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC), avec le soutien du g

ouvernement du Canada, le Rainbow Entrepreneurship Knowledge Hub | Carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat arc-en-ciel (REKH-CSEA) est hébergé au Fyrefly Institute for Gender and Sexual Diversity de l’Université de l’Alberta.

INFOS | Pour en savoir plus, rendez-vous au https://www.rekh.ca

ou écrivez-nous à [email protected]

Texte : Anne-José Villeneuve pour le REKH-CSEA