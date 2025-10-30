Kisses Deep, une histoire d’amour filial et de création

Cet automne, du 26 novembre au 14 décembre 2025, le Centaur Theatre présente la première mondiale en anglais de Kisses Deep, une œuvre bouleversante du dramaturge de renommée internationale Michel Marc Bouchard, traduite avec finesse par sa fidèle collaboratrice Linda Gaboriau.

Cette production réunit une distribution d’exception composée de grandes figures des scènes francophones et anglophones de Montréal — Lyndz Dantiste, Yves Jacques, Leni Parker, Alice Pascual et le nouveau venu Kevin Raymond. Ensemble, ils invitent le public à un voyage visuellement saisissant et profondément émouvant, où s’entrelacent découverte de soi, art et rédemption.

Présentée à l’origine en français au Théâtre du Nouveau Monde en coproduction avec le Centaur en 2021, Kisses Deep (Embrasse) prend aujourd’hui un nouvel envol en anglais. Sous la direction d’Eda Holmes, directrice artistique et exécutive du Centaur — qui avait également signé la mise en scène de la production originale — la pièce retrouve une grande partie de l’équipe créative initiale.

« Je suis ravie de pouvoir enfin donner vie à cette magnifique pièce en anglais» confie Eda Holmes, metteuse en scène de la pièce. «Revisiter la production que j’ai créée en français au TNM avec une brillante distribution bilingue — dont certains acteurs reviennent et d’autres se joignent à nous pour la première au Centaur — est un véritable privilège. Kisses Deep, comme toutes les œuvres de Michel Marc, vibre de passion, d’humour et d’amour. »

Au cœur du récit se trouve Hugo, un jeune homme d’une petite ville québécoise, passionné par la haute couture et rêvant de devenir designer. Inspiré par son idole Yves Saint Laurent, Hugo canalise son imagination débordante et son sens du style dans une mission obsessionnelle : redorer la réputation de sa mère, Béatrice, arrêtée pour agression. Convaincu que la beauté peut réparer l’injustice, il conçoit pour elle la tenue parfaite qu’elle portera à sa prochaine comparution devant le tribunal.

À mesure qu’il coud ce chef-d’œuvre de tissu et d’amour, Hugo est forcé de confronter la complexité de sa relation avec Béatrice — une relation aussi tendre que douloureuse, marquée par la honte, le dévouement et la recherche du pardon.

Reconnu parmi les plus grands dramaturges du Québec, Michel Marc Bouchard s’est imposé sur la scène internationale par ses récits d’une intensité rare, explorant avec sensibilité les thèmes de l’identité, de la mémoire et du désir. Ses œuvres — Les feluettes (Lillies), Le Peintre de la Madone, Tom à la ferme — ont été traduites dans plusieurs langues et adaptées au cinéma et à l’opéra. Lauréat de prestigieuses distinctions, dont le Prix du Gouverneur général pour le théâtre, le Prix Athanase-David pour l’ensemble de son œuvre et le Prix Violet Blue Metropolis pour les écrivains LGBTQ+, Bouchard signe avec Kisses Deep une nouvelle plongée dans l’intimité humaine et les zones d’ombre du lien familial.

Sa complice de longue date, Linda Gaboriau, également récipiendaire du Prix du Gouverneur général et Compagne des arts et des lettres du Québec, livre ici une traduction d’une justesse et d’une sensibilité exemplaires, préservant toute la poésie, la sensualité et la tension dramatique du texte original.

Un pont entre les langues et les cultures

La première en anglais de Kisses Deep réaffirme l’engagement du Théâtre Centaur à faire tomber les barrières linguistiques et culturelles à Montréal, et plus largement au Québec. La série de représentations comprendra des surtitres en français pour plusieurs soirs, ainsi que des discussions publiques avec les artistes et l’équipe créative, permettant au public de plonger au cœur du processus de création. En mettant en valeur des récits québécois puissants et universels, le Centaur poursuit sa mission : être un théâtre pour tous les Montréalais, où les histoires locales trouvent écho dans toutes les langues et toutes les communautés. Fondé en 1969, le Centaur Theatre est la plus ancienne compagnie de théâtre anglophone de Montréal. Il se consacre à la création et à la présentation d’œuvres contemporaines qui reflètent la diversité, la vitalité et la créativité de Montréal et d’ailleurs. Installé dans l’ancien bâtiment historique de la Bourse de Montréal, en plein cœur du Vieux-Montréal, le Centaur se distingue par sa programmation audacieuse et pertinente, qui favorise le dialogue et tisse des liens entre les cultures, les générations et les communautés.



INFOS | KISSES DEEP de Michel Marc Bouchard

Traduit en anglais par Linda Gaboriau, Mise en scène d’Eda Holmes

du 26 novembre au 14 décembre 2025 / Théâtre Centaur

https://centaurtheatre.com