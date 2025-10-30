Pinot noir Château St-Thomas

Clos St-Thomas Sarl, Vallée de la Bekaa (Liban) 2020

Code SAQ : 15493805 — 18,50 $

Voici le premier pinot noir de la Bekaa, qui est plus connue pour ses merlots et ses cabernets sauvignons. C’est un vin rouge aromatique tant au nez qu’en bouche. Le nez est très séduisant, avec ses notes de cerises noires, d’épices douces (un peu de girofle) et de bois noble. La bouche est très sensuelle, avec de la matière, de la fraîcheur, une texture mi-soyeuse, mi-veloutée, et une finale presque moka. Assez corsé pour un pinot noir, mais surtout super équilibré. Bref, un vin qui se savoure plus à table qu’à l’apéro. On le sert très légèrement rafraîchi. Pour le prix, offrir autant de qualité et de plaisir, quelle bonne nouvelle!