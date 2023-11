AVELEDA ROUGE

AVELEDA SOCIEDAD AGRICOLA E COMERCIAL, VINHO REGIONAL LISBOA (PORTUGAL) 2020

Code SAQ : 14907949 • 14,80$

Si le blanc d’Aveleda se passe de présentation au Québec, je ne connaissais pas cette offre en rouge. Je suis donc ravi de vous le présenter. C’est un assemblage de cépages locaux et internationaux qui devrait rejoindre bien des amateurs et amatrices de vin rouge, sauf ceux et celles qui le préfèrent corsé. Il papillonne dans plusieurs registres aromatiques et est donc pas mal polyvalent à table. Bien frais et assez long en bouche, il est juteux et fruité, et rappelle la belle saison. Volaille, calmars grillés, tataki de thon, des pâtes à la Gigi ? Faites des expériences, sans trop vous ruiner.