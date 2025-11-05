HELLO STRANGER qualifié pour la course aux Oscars

Colonelle films vient d’annoncer que le court métrage Hello Stranger, réalisé par Amélie Hardy et coécrit avec la protagoniste Cooper Holt, se qualifie pour la course aux Oscars 2026.

Lauréat du meilleur court métrage documentaire aux prix Écrans canadiens 2025, le film sera soumis aux votes des membres de la section documentaire de l’Académie. Les 15 courts métrages retenus pour la short list de cette section seront connus le 16 décembre prochain alors que les nominations seront dévoilées le 22 janvier 2026.

Hello Stranger présente Cooper qui, entre deux brassées de lavage à la buanderie du coin, raconte le récit de sa transition de genre. En reconstituant ses souvenirs, de son enfance dans un petit village de pêcheurs aux coulisses de son tumultueux processus médical, Cooper tente de faire la paix avec la dernière empreinte masculine de son corps : cette fâcheuse voix grave qui lui colle à la peau.

Bande-annonce : vimeo.com/1131733051

Produit par Fanny Drew et Sarah Mannering, et nouvellement acquis par Vital Distribution, Hello Stranger a connu un impressionnant parcours festivalier. Après une première mondiale au Festival South By Southwest (SXSW), le film a été sélectionné dans plus de 70 festivals au cours de la dernière année et récompensé de nombreux prix. Il a entre autres été remarqué au Palm Springs International ShortFest (mention spéciale Prix Jeunes Cinéastes), au Festival du film de Whistler (meilleur court métrage canadien), au Internationale Kurzfilmtage Winterthur (meilleur film compétition Spark), à Off-Courts Trouville (meilleure réalisation québécoise) et à Shorts México (meilleur court métrage documentaire international).

Site : colonellefilms.com/films/hello-stranger

Instagram : instagram.com/hello.stranger.short.film