La Grande démesure 2025 : solidarité assumée pour une soirée déjantée

C’est sous le thème Soirée déjantée, solidarité assumée que, le 14 novembre, Interligne célèbrera non seulement la 9e édition de La Grande Démesure, mais soufflera aussi ses 45 chandelles en tant qu’organisation.

C’est au Bungalow (1751, rue Richardson à Montréal) que se tiendra l’événement présenté par Desjardins, alliant fête inclusive, performances artistiques et moment de reconnaissance des luttes individuelles et collectives des communautés LGBTQ+.

Dans un contexte où la solidarité entre les communautés est plus importante que jamais, La Grande Démesure par Interligne se veut une célébration de l’union et un rappel de l’importance de l’histoire. La cohésion demeure la voie à emprunter pour bâtir un avenir commun meilleur.

« En plus d’être notre plus grande soirée de financement de l’année, La Grande Démesure, c’est aussi un moment de rassemblement où nos communautés célèbrent leur résilience et leur solidarité», rappelle Pascal Vaillancourt, directeur général d’Interligne.. «Chaque présence est un témoignage à notre engagement de ne laisser personne rester seule face aux défis. Elle nous permet de continuer à soutenir les dizaines de milliers d’usagers utilisant nos services. »

« Depuis 2019, Desjardins a le privilège de collaborer avec Interligne, un partenariat qui reflète nos valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion», explique Estelle Theng, Cheffe équité, diversité et inclusion, Desjardins «En devenant le présentateur officiel de La Grande Démesure, nous réaffirmons notre engagement envers les communautés LGBTQ+ et notre volonté de contribuer à une société où chaque personne peut s’épanouir dans le respect et la dignité. La Grande Démesure n’est pas qu’un événement festif ; c’est un moment fort de solidarité, de reconnaissance et d’élan collectif. »

Au fil des ans, la Grande Démesure est devenue une soirée de financement essentielle pour l’organisme, qui offre une multitude de services aux différentes communautés LGBTQ+. Les lignes d’aide, les groupes de discussion, le programme jeunesse, les services d’accompagnement ainsi que la clinique juridique, comme tous les autres volets de l’organisme, subsistent en grande partie grâce à cet événement-phare. Chaque personne présente contribue à sa manière à assurer la pérennité des services d’Interligne.

Interligne est un organisme de première ligne qui, par ses services d’écoute, d’intervention et de sensibilisation, contribue au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Au cours de l’année 2024-2025, Interligne a enregistré 19 906 recours à son service d’aide, d’écoute et de renseignement à travers le Canada, témoignant de la nécessité cruciale de ce soutien. L’organisme a également rejoint plus de 5 000 personnes dans les milieux jeunesse, en plus de faire réaliser un sondage à la firme Léger sur la santé mentale des personnes LGBTQ+ au Canada, dont les résultats sont maintenant disponibles et offrent un portrait pertinent de la réalité vécue par cette communauté.

INFOS | La Grande Démesure présenté par Desjardins. Au Bungalow (1751, rue Richardson, Suite 1041, Montréal, H3K 1G6. De 19h30 à 2h00