Dimanche, 23 novembre 2025
    Alcools

    Pruno

    Pruno
    Finca Villacreces, DO Ribera del Duero (Espagne) 2022
    Code SAQ : 11881940 — 24,30 $

    C’est le genre de vin rouge dont il faut acheter au moins deux bouteilles : une pour le plaisir immédiat (surtout après l’avoir aéré 45 minutes) et l’autre à oublier un bon cinq ans. À base de tempranillo avec 10 % de cabernet-sauvignon, il brille par son côté boisé bien dosé. Le nez est riche, entre les fruits noirs, les pipes en réglisse noire et le bois noble. En jeunesse, les tannins ne sont vraiment pas timides. Idéalement, il vaut mieux leur donner quelques années. Mais si vous aimez la pastille aromatique et charnue, ils devraient vous plaire dès maintenant. La finale est sur les fruits noirs bien mûrs. À servir avec des grillades rouges, et même du gibier. Quelle chance de profiter de cette qualité à ce prix!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
