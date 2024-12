Château de Nages Héritage

Famille Gassier, AOP Costières de Nîmes (France) 2021

Code SAQ : 12268231 | 21,70$

Ca fait longtemps que je n’avais pas savouré ce classique. Je me disais que ca ferait un agréable compagnon de table pour les Fêtes. J’ai bien fait de le redéguster. Cet assemblage de grenache noire, de mourvèdre et de syrah, issus de vieilles vignes, est succulent. Le nez est complexe, et il attire irrésistiblement les narines. Des notes de fruit, de cuir, de fines herbes, de poivre se précipitent vers votre nez comme si elles voulaient attraper un bouquet de mariée. La bouche est savoureuse et bien soutenue par des tannins fermes et plein de tonus. C’est la célèbre main de fer dans le gant de velours. Charmeur et élégant, il vous en donne pour votre argent. Il évolue dans votre coupe, au long du repas, magnifiant le plaisir de sa dégustation. Un coup de cœur.