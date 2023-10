MOSCHOFILERO,

DOMAINE TSELEPOS, AOP MANTINIA (GRÈCE)

Code SAQ: 11097485 | 19,65$

Quel nez séduisant de poire, de muguet, et de chocolat blanc! Un vin blanc qui met du vent et du soleil dans votre verre. La bouche peut faire penser à un muscat sec, avec ses arômes fruités et floraux, mais il a en prime, cette vivacité qui lui donne tant de fraîcheur. C’est un apéritif de rêve, et un compagnon de table, qui flattera bien des fromages dans le bon sens du poil, et il saura mettre votre palais en fête, si vous aimez les huîtres. La bouteille doit être magique, car le vin disparaît vite, comme par enchantement!