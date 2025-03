INDIO REI

AMORA BRAVA UNIP, DOP DAO (PORTUGAL) 2022

Code SAQ : 14992616 | 18$

Composé d’une sélection de cépages locaux, ce vin rouge vous propose une belle évasion gustative. Bien qu’il ne soit pas boisé, il possède quand même une bonne trame tannique, qui lui donne un caractère certain, sans être rêche pour autant. Le nez est moyennement aromatique, avec des notes de fruits juteux (comme la prune) et un certain côté poivré. C’est pas mal ce qu’on retrouve aussi en bouche. Cela peut faire penser un peu à un gamay. Très facile à savourer, il se sert autant à l’apéro, qu’avec les soupers de semaine. Sympathique et bien fait, ce ne sera probablement pas une histoire d’un soir.