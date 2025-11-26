Mercredi, 26 novembre 2025
    La saison 2 de « Hazbin Hotel » (Hôtel Hazbin) renouvelle le plaisir des chapelets de tabarnaks

    Benoit Migneault
    Par Benoit Migneault
    La première saison de la série d’animation « Hazbin Hotel » (Hôtel Hazbin, en VF) avait fait forte impression en mariant chansons accrocheuses, humour noir et un doublage québécois délicieusement relâché. L’intrigue, centrée sur la fille de Lucifer qui crée un hôtel pour offrir une chance de rédemption aux âmes perdues, avait également marqué les esprits. La nouvelle saison est-elle à la hauteur ?

    Difficile à croire, mais il semble que la créatrice de la série, Vivienne Medrano, avait jusqu’alors fait preuve de retenu et que les vannes sont dorénavant complètement ouvertes avec un ton iconoclaste encore plus assumé. En effet, le premier épisode s’ouvre sur un Enfer plongé dans le chaos suite à la de la découverte que l’invincibilité des anges n’était qu’un mythe. Le tout, révélée par la mort d’Adam qui, on le rappelle, se proclamait « la bitte originelle ».

    Au Paradis comme en Enfer, des forces opposées se dressent les unes contre les autres. Le couple formé par Charlie Morningstar (Élizabeth Gauthier-Pelletier) et Vaggie (Sofia Blondin) tente de surfer sur la popularité soudaine de l’hôtel. Elles ignorent cependant que les démons des médias télévisuels, dominés par Vox (Dominic Lorange) et Valentino (Kevin Houle), dans une référence assumée au réseau américain Fox News, tentent de les manipuler. Du côté des anges, certains souhaitent fermer les portes du Paradis et, comble de malheur, deux incapables, Abel et Saint-Pierre, sont chargés de diriger les armées célestes.

    On doit tous être amis et se crosser tous en cœur!
    Sir Pestieux (Gabriel Lessard) réalise que le Paradis est trop rose à son goût et tente de s’en échapper. Pendant ce temps, Angel Dust, la star gaie du porno (Louis-Julien Durso) tente d’oublier Valentino, son très toxique ex-chum, en sirotant un cocktail de son invention, le « Plus fort Daddy ! ». De son côté, Valentino ne se prive pas de tourner en ridicule la moindre velléité de réconciliation divine : « C’est ça, on doit tous être amis et se crosser tous en cœur »! Finalement, Alastor (Renaud Paradis), le démon de la radio, manipule son propre échiquier afin de renverser Vox et retrouver sa gloire passée.

    La série explore le concept de rédemption des âmes damnées, mais n’hésite également pas à confronter la naïveté de la devise de Charlie, à l’effet que « tout le monde peut être sauvé », en la confrontant au je-m’en-foutisme généralisé des anges et des démons. De nombreux flashbacks enrichissent le développement de plusieurs personnages, notamment en tissant des liens entre Sir Pestieux et Jack l’Éventreur ou le passé d’Angel Dust, hanté par la mort de son père, dont il serait responsable.

    Cette profusion de sous-intrigues affaiblit parfois la trame principale en la dispersant, mais la nouvelle saison n’en demeure pas moins captivante et constitue presque un ovni télévisuel tant par son thème que par l’excellence de sa dimension musicale. Impossible de la regarder sans arborer un sourire béat aux lèvres. On ne peut d’ailleurs, encore une fois, que souligner l’extrême qualité du doublage québécois réalisé par Cinélume Post-Productions Inc.

    INFOS | Les huit épisodes de la saison 2 de « Hazbin Hotel » (Hôtel Hazbin) sont disponibles, en anglais et dans deux doublages français, dont un excellent réalisé au Québec, sur Prime Video.


