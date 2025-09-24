Un été de fierté, d’efforts et d’espoir : le bilan de la 19e piétonnisation

Je me pince encore un peu en réalisant que ma 5e piétonnisation – et la 19e du Village – touche déjà à sa fin. Il me semble que c’était hier que je débarquais à la SDC du Village, la tête pleine d’idées et le cœur gonflé d’espoir pour ce quartier que j’aime profondément.

On va se le dire : on a eu droit à une météo parfaite pour les cocktails en terrasse cet été. Avec ma petite équipe, on a déployé une programmation culturelle vraiment variée de mai à octobre, avec plus de 200 activations. On a réalisé une gigantesque murale avec nos ami·e·s de la Fondation Émergence. Et, avec la gang de Fierté Montréal, on a crié haut et fort que le pôle de la Fierté, c’est le Village.

Je me permets donc une affirmation possiblement controversée : on a eu un bel été dans le Village.

Je sais que ça fera sourciller certain·e·s. Que cela ne reflète pas toujours l’expérience vécue par les commerçant·e·s, les résident·e·s et les visiteur·euse·s. Et que le Village, bien sûr, va au-delà de la rue Sainte-Catherine.

Si j’ose dire que la saison estivale s’est bien déroulée, c’est parce que c’est vrai. Oui, il y a encore beaucoup trop de gens dans nos rues qui ont besoin d’aide. Oui, il arrive que les personnes marginalisées soient plus nombreuses que les visiteur·euse·s. Oui, le Village est plus propre grâce au travail acharné et constant de nos Allié·e·s, même si je reste souvent découragée par le comportement de trop de personnes qui semblent croire que l’espace public est une poubelle à ciel ouvert. Et oui, des commerces ont encore fermé en 2025.

Mais la vérité, c’est que l’achalandage a bondi de 25 % cet été. Et je ne parle même pas des données enregistrées pendant la Fierté, qui sont exceptionnelles. Nous avons rejoint de nouveaux publics grâce à nos animations, notamment les jeunes queers et les familles, qui avaient presque déserté le Village. Pour une 3e année consécutive, nous comptons plus d’ouvertures de commerces que de fermetures. Mais on le sait, il est toujours plus facile de souligner ceux qui ferment que de célébrer ceux qui ouvrent.

Alors, pourquoi ai-je peur de vous parler positivement du Village? Dire « ça va mieux, mais il reste du travail » ne revient pas à minimiser les défis. C’est reconnaître qu’on avance, qu’on se serre les coudes, qu’on peut être lucides et fier·ère·s à la fois. Ce n’est pas minimiser les défis, ni enjoliver la réalité.

Évidemment qu’il reste du travail à faire. Et on va le faire, avec nos partenaires aussi engagé·e·s que nous. Mais force est de constater que tous nos efforts collectifs ont porté fruit cet été, surtout quand l’espace public est animé.



Sasha et moi : Mirona Photographie

La Place du Village : une réussite collective

Prenons, par exemple, la Place du Village. Vous aviez été nombreux l’an dernier à nous partager vos inquiétudes sur ce projet de l’arrondissement de Ville-Marie. Comme vous, nous espérions que l’été 2025 ne répète pas le scénario de 2024. Je dois saluer le travail des équipes de l’arrondissement, qui ont non seulement revu l’aménagement, mais aussi la programmation.

Avec mon équipe, nous avons animé les mardis et mercredis avec une offre régulière alliant sport, culture et communautaire. Grâce à d’autres partenaires, dont le Studio ZX, la Place a été vivante tous les week-ends de l’été, ramenant des clientèles qui avaient déserté le Village. Résultat de ce travail d’équipe extraordinaire : la Place du Village a été animée et fréquentée tout l’été, et les situations désolantes de 2024 se sont faites beaucoup plus rares.

Les chiffres qui parlent

Les compteurs piétons installés sur Sainte-Catherine Est ont fait leur travail : plus de 10 millions de passages enregistrés pendant la saison estivale. Derrière ce chiffre impressionnant se cachent des visages, des rires, des terrasses bondées, des retrouvailles d’ami·e·s, des visites improvisées.

Ces millions de passages sont la meilleure preuve que le Village demeure une destination phare, non seulement pour les Montréalais·es, mais aussi pour les visiteur·euse·s du monde entier.

Et les retombées économiques suivent : des commerces qui fonctionnent mieux, des restaurants complets, des bars animés. Tout ça grâce à une programmation culturelle qui attire, surprend et fidélise.

Si la piétonnisation est un succès, c’est parce qu’on ne la fait pas seul·e·s. Chaque année, on la bâtit avec nos membres, partenaires et allié·e·s. La Ville de Montréal et l’arrondissement de Ville-Marie nous soutiennent, tout comme la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal, un partenaire fidèle.

Un Marché Arc-en-ciel mémorable

Je vous parlais de fierté plus tôt. Eh bien, j’ai rarement été aussi fière que lors du Marché Arc-en-ciel : 115 000 personnes en un seul week-end. Des kiosques partout dans l’ouest du Village. Une ambiance de festival. Des sourires mur à mur. Plus qu’un succès logistique, c’était une victoire humaine. Celle d’un quartier qui se relève, qui attire, qui surprend.

Les Allié·e·s du Village : le cœur battant de l’été

Impossible de faire ce bilan sans souligner le travail de notre brigade des Allié·e·s. Cette équipe exceptionnelle, composée entre autres d’hommes en réinsertion sociale de la Maison du Père, est partout.

Chaque matin, chaque soir, iels rendent les rues plus propres, plus accueillantes, plus belles. Iels s’occupent de l’entretien, de l’installation du mobilier, de la mise en valeur des zones horticoles. Et iels le font avec un dévouement remarquable. Leur force, c’est l’amour de leur milieu de vie et le désir de vous y accueillir dans les meilleures conditions.

Derrière les bancs peints, les fleurs entretenues, les terrasses accessibles… il y a elleux. Ce projet va bien au-delà de la logistique : il redonne une place, une dignité, une reconnaissance. C’est sans doute l’un de mes plus beaux legs à la SDC du Village.

Des défis, mais surtout des solutions

Organiser la 19e piétonnisation, ce n’est pas seulement fermer une rue et sortir des bancs. C’est des mois de préparation, de logistique, de coordination – notamment avec les équipes de l’arrondissement de Ville-Marie, qu’il faut remercier pour leur précieuse collaboration!

On jongle avec des enjeux de sécurité, d’accessibilité, de cohabitation. On compose avec les attentes de nos membres, les besoins des touristes, les contraintes du milieu. Mais ce qui ressort, ce n’est pas la complexité : c’est la force du collectif.

Quand les défis se présentent, on se retrousse les manches. Ensemble.

C’est ce qui rend ce projet unique : il appartient à tout le monde.

Prêt·e·s pour la suite

Cette 19e piétonnisation se termine avec une certitude : le Village est prêt pour la suite. En 2026, on fêtera la 20e édition. Et pour cet anniversaire, on veut voir grand : encore plus d’art dans la rue, encore plus de verdure, encore plus de projets inclusifs. Davantage de mobilier pour vous offrir du répit et des jasettes impromptues. Davantage d’horticulture pour embellir la rue commerciale. Davantage d’animation pour vous faire rire, bouger, rêver. Et toujours une équipe motivée pour veiller à la propreté du Village.

En conclusion

L’été 2025 restera gravé comme l’un des plus beaux chapitres de la piétonnisation : 115 000 personnes au Marché Arc-en-ciel, plus de 10 millions de passages dans la rue, des dizaines de spectacles, des milliers de sourires, une énergie incomparable.

Et au cœur de tout ça : des commerçant·e·s engagés, des artistes passionné·e·s, des partenaires fidèles, une brigade d’Allié·e·s qui se dépasse, une équipe de la SDC motivée (allo Gilles, Émilie et Éric!) et une communauté qui continue de croire en son quartier.

Parce que le Village, ce n’est pas qu’une destination. C’est une histoire qu’on écrit ensemble. Et la prochaine page s’annonce encore plus belle.