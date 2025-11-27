Vendredi, 28 novembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilSociétéCommunautaire
    CommunautaireÉvénements

    La Grande Démesure 2025 d’Interligne fut un succès 

    L'équipe de rédaction
    Par L'équipe de rédaction
    0

    La Grande Démesure 2025, présentée par Desjardins, a été un véritable triomphe de solidarité, d’audace et de célébration. Cette édition a rassemblé une communauté vibrante et engagée, réunie autour d’une cause essentielle : soutenir les services d’aide et de renseignements d’Interligne, accessibles 24/7 pour les personnes LGBTQ+. 

    L’équipe était fière d’annoncer jeudi 27 novembre que l’événement du 14 novembre a permis d’amasser un total de 202 647$ —  une somme qui a déjà un impact direct et concret sur la vie de milliers de personnes qui comptent sur nous chaque année. 

    «Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos partenaires, dont l’engagement généreux et continu rend cette soirée possible — leur soutien est un pilier essentiel à la réussite de l’événement et au maintien de nos services»  a indiqué le directeur général d’Interligne Pascal Vaillancourt, par voie de communiqué.

    «Et remercier notre équipe de rayonnement, qui a usé de son temps, ses ressources, son auditoire et son réseau pour s’assurer du succès de l’événement, ainsi que toutes les personnes participantes, qui ont rempli la salle d’énergie, d’ouverture et d’enthousiasme — votre présence donne tout son sens à La Grande Démesure ! Et, évidemment, poursuit-il, nous tenons à remercier l’équipe de bénévoles, sans qui rien de tout cela ne serait possible — merci pour votre temps, votre cœur et votre dévouement.»

    La participation de toutes ces personnes a contribué directement à renforcer les lignes d’aide d’Interligne, de même que les programmes Jeunesse, les initiatives d’inclusion en milieu de travail, les programmes contre les violences et les actions de sensibilisation à travers le Québec. 

    Abonnez-vous à notre INFOLETTRE!

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    La justice européenne impose aux 27 de reconnaître les mariages pour tous...

    Udo Kier, icône queer inclassable, s’éteint à 81 ans