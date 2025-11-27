La Grande Démesure 2025 d’Interligne fut un succès 

La Grande Démesure 2025, présentée par Desjardins, a été un véritable triomphe de solidarité, d’audace et de célébration. Cette édition a rassemblé une communauté vibrante et engagée, réunie autour d’une cause essentielle : soutenir les services d’aide et de renseignements d’Interligne, accessibles 24/7 pour les personnes LGBTQ+.

L’équipe était fière d’annoncer jeudi 27 novembre que l’événement du 14 novembre a permis d’amasser un total de 202 647$ — une somme qui a déjà un impact direct et concret sur la vie de milliers de personnes qui comptent sur nous chaque année.

«Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos partenaires, dont l’engagement généreux et continu rend cette soirée possible — leur soutien est un pilier essentiel à la réussite de l’événement et au maintien de nos services» a indiqué le directeur général d’Interligne Pascal Vaillancourt, par voie de communiqué.

«Et remercier notre équipe de rayonnement, qui a usé de son temps, ses ressources, son auditoire et son réseau pour s’assurer du succès de l’événement, ainsi que toutes les personnes participantes, qui ont rempli la salle d’énergie, d’ouverture et d’enthousiasme — votre présence donne tout son sens à La Grande Démesure ! Et, évidemment, poursuit-il, nous tenons à remercier l’équipe de bénévoles, sans qui rien de tout cela ne serait possible — merci pour votre temps, votre cœur et votre dévouement.»

La participation de toutes ces personnes a contribué directement à renforcer les lignes d’aide d’Interligne, de même que les programmes Jeunesse, les initiatives d’inclusion en milieu de travail, les programmes contre les violences et les actions de sensibilisation à travers le Québec.