Interligne sonne l’alarme : il est temps d’agir

La santé mentale des personnes 2ELGBTQIA+ est en crise, une mobilisation d’urgence pour la santé mentale des communautés 2ELGBTQIA+ est essentielle. Interligne, organisme dédié au soutien et à l’accompagnement des personnes LGBTQ+, présentait au début mars les résultats percutants d’une étude pancanadienne, réalisée par Léger grâce au soutien de Femmes et Égalité des genres Canada.

Des chiffres alarmants qui poussent à l’action

L’étude, réalisée auprès de 2 007 Canadien.ne.s, compare la santé mentale des personnes 2ELGBTQIA+ à celle des personnes non issues de ces communautés. Les résultats sont sans équivoque :

86 % des personnes 2ELGBTQIA+ ont vécu au moins un défi de santé mentale dans la dernière année, comparativement à 64 % des non-2ELGBTQIA+.

En matière de soutien, l’étude révèle aussi une insatisfaction marquée :

Un appel à l’action pour un soutien accru

« Ces chiffres confirment ce que nous observons quotidiennement : un manque criant de ressources adaptées. Il est impératif que les décideurs prennent conscience de cette réalité et agissent rapidement pour financer des services de soutien accessibles et durables », affirme Pascal Vaillancourt, directeur général d’Interligne.

Interligne demande aux élu.e.s municipaux, provinciaux et fédéraux de se mobiliser pour mettre en place des mesures concrètes afin de répondre aux besoins spécifiques des communautés 2ELGBTQIA+. « Ensemble, mobilisons-nous pour un meilleur accès aux soins de santé mentale des communautés 2ELGBTQIA+ », poursuit Pascal Vaillanourt.

Fondé il y a 45 ans cette année, Interligne est un organisme communautaire de première ligne qui contribue au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres, en offrant des services d’écoute, d’intervention et de sensibilisation. À travers ses actions, l’organisme vise à briser l’isolement des personnes 2ELGBTQIA+, à fournir un soutien concret et adapté aux enjeux de santé mentale et à sensibiliser le grand public et les décideurs aux réalités des communautés LGBTQ+.

